CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA / Gennaio potrebbe essere il mese dell'addio alla Juventus di Mehdi Benatia: il difensore marocchino non sta trovando molto spazio in squadra e non ha nascosto la sua soddisfazione.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, a Palazzo Parigi è in corso un incontro tra il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici e l'intermediario Petralito: probabile che si parli proprio di Benatia per il quale può tornare di attualità l'ipotesi Bundesliga con Borussia Dortmund e Schalke 04 possibili destinazioni.

