Crisi Di Gregorio, Tacconi: “Sembra in uno stato di coma”. Poi il ‘consiglio’ a Spalletti

“Juve fuori dalla Champions? Con un fallimento totale alcune facce non le vedresti più”

Tacconi va giù duro sulla sua Juventus, che è tornato a vedere dal vivo sabato pomeriggio contro il Como. L’ex grande portiere bianconero non poteva scegliere partita peggiore… “Sarei anche contento non dovessimo qualificarci per la Champions – le sue parole a ‘Tuttosport’ – Aspetto economico a parte, con un fallimento totale alcune facce non le vedresti più“.

Chi meglio di Tacconi può dare un giudizio su Di Gregorio, che anche con il Como ha commesso un grave errore. Il portiere della Juve sta vivendo un momento di crisi nerissima: “Mi sembra in uno stato di coma. Purtroppo non è neanche colpa sua tutto quello che sta accadendo, ma prendere gol a ogni tiro per un portiere è fonte di pensieri”.

La Juventus ha iniziato a guardarsi intorno per un cambio tra i pali, il preferito è Carnesecchi dell’Atalanta. Tacconi è contrario a un avvicendamento nell’immediato, cioè alla promozione di Perin a titolare: “Di Gregorio è in uno stato confusionale come tutti gli altri, ma se non vuoi rovinarlo del tutto, devi dargli un’altra possibilità. Però spetta a Spalletti decidere”.