Highlights Francia-Senegal, gol e sintesi del match

Francia-Senegal è la prima partita del girone I dei Mondiali 2026. Ecco come è andata al MetLife Stadium

Didier Deschamps schiera la Francia con quattro punte nel match d’esordio ai Mondiali contro il Senegal. Dembele, Doue, Olise e Mbappé partono tutti dall’inizio al cospetto della compagine africana che non rinuncia anch’essa a un modulo offensivo con il tridente Mané, Ismaila Sarr e Jackson.

Chi si aspettava una Francia arrembante è rimasto deluso dal primo tempo dei transalpini. Lenti e involuti, Mbappé e compagni non creano azioni pericolose nella prima frazione e rischiano di capitolare in due occasioni. Al 25′, Jackson colpisce il palo con un tiro da posizione defilata che rischia di infilarsi in rete con la deviazione involontaria di schiena di Maignan. Al sesto minuto di recupero è Sarr a divorarsi il gol del possibile vantaggio calciando alto da posizione favorevolissima il cross di Mané.

Le opportunità svanite peseranno tantissimo sul Senegal che, nel secondo tempo, subisce le offensive di una Francia finalmente entrata nel match. Al 53′ è Olise a rendersi pericoloso costringendo Mendy alla deviazione in angolo. Al 57′ è Mbappé a impegnare il portiere senegalese. Passano tre minuti e l’arbitro Faghani è richiamato all’on field review per un possibile contatto in area tra lo stesso Mbappé e Mané. Sembra fatta per il rigore ma il direttore di gara conferma la sua decisione non senza dubbi.

La supremazia della Francia viene premiata al 66′. Passaggio filtrante di Olise per Mbappé che tira di prima in area e trafigge Mendy sul secondo palo. L’1-0 dà ulteriore fiducia ai transalpini che raddoppiano all’80’. A segnare è Barcola. Subentrato a Dembelé, l’attaccante del PSG riceve uno splendido filtrante di Rabiot e scavalca Mendy con un tocco sotto. E’ il gol che chiude la partita ma non è ancora finita.

Al 95′, il Senegal accorcia le distanze con Mbaye sul cui tiro Maignan è tutt’altro che impeccabile. Con altri tre minuti da disputare, le ambizioni di rimonta degli africani si infrangono sulla magnifica conclusione da trenta metri di Mbappé che supera Mendy e fissa il risultato sul 3-1 per una Francia che, dopo un primo tempo soporifero, nella ripresa ha confermato l’enorme potenzialità del suo reparto offensivo.

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Il Senegal recrimina per le occasioni mancate nel primo tempo ma nelle prossime due partite con Iraq e Norvegia può senz’altro giocarsi le sue chance di qualificazione ai sedicesimi. Iraq e Norvegia che si sfideranno in nottata nel secondo match della prima giornata del girone I.