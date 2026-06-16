Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Highlights Francia-Senegal, gol e sintesi del match

Foto dell'autore

Francia-Senegal è la prima partita del girone I dei Mondiali 2026. Ecco come è andata al MetLife Stadium

Didier Deschamps schiera la Francia con quattro punte nel match d’esordio ai Mondiali contro il Senegal. Dembele, Doue, Olise e Mbappé partono tutti dall’inizio al cospetto della compagine africana che non rinuncia anch’essa a un modulo offensivo con il tridente Mané, Ismaila Sarr e Jackson.

gol della Francia ai Mondiali
Highlights Francia-Senegal, gol e sintesi del match – calciomercato.it (foto Ansa)

Chi si aspettava una Francia arrembante è rimasto deluso dal primo tempo dei transalpini. Lenti e involuti, Mbappé e compagni non creano azioni pericolose nella prima frazione e rischiano di capitolare in due occasioni. Al 25′, Jackson colpisce il palo con un tiro da posizione defilata che rischia di infilarsi in rete con la deviazione involontaria di schiena di Maignan. Al sesto minuto di recupero è Sarr a divorarsi il gol del possibile vantaggio calciando alto da posizione favorevolissima il cross di Mané.

Le opportunità svanite peseranno tantissimo sul Senegal che, nel secondo tempo, subisce le offensive di una Francia finalmente entrata nel match. Al 53′ è Olise a rendersi pericoloso costringendo Mendy alla deviazione in angolo. Al 57′ è Mbappé a impegnare il portiere senegalese. Passano tre minuti e l’arbitro Faghani è richiamato all’on field review per un possibile contatto in area tra lo stesso Mbappé e Mané. Sembra fatta per il rigore ma il direttore di gara conferma la sua decisione non senza dubbi.

La supremazia della Francia viene premiata al 66′. Passaggio filtrante di Olise per Mbappé che tira di prima in area e trafigge Mendy sul secondo palo. L’1-0 dà ulteriore fiducia ai transalpini che raddoppiano all’80’. A segnare è Barcola. Subentrato a Dembelé, l’attaccante del PSG riceve uno splendido filtrante di Rabiot e scavalca Mendy con un tocco sotto. E’ il gol che chiude la partita ma non è ancora finita.

Al 95′, il Senegal accorcia le distanze con Mbaye sul cui tiro Maignan è tutt’altro che impeccabile. Con altri tre minuti da disputare, le ambizioni di rimonta degli africani si infrangono sulla magnifica conclusione da trenta metri di Mbappé che supera Mendy e fissa il risultato sul 3-1 per una Francia che, dopo un primo tempo soporifero, nella ripresa ha confermato l’enorme potenzialità del suo reparto offensivo.

PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI FRANCIA-SENEGALCLICCA QUI 

Il Senegal recrimina per le occasioni mancate nel primo tempo ma nelle prossime due partite con Iraq e Norvegia può senz’altro giocarsi le sue chance di qualificazione ai sedicesimi. Iraq e Norvegia che si sfideranno in nottata nel secondo match della prima giornata del girone I.

5226

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

7 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU