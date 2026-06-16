PAGELLE E TABELLINO Francia-Senegal 3-1: Mbappè show, Rabiot assist geniale

I voti, i top e i flop della sfida tra i transalpini di Didier Deschamps e gli africani guidati da Thiaw, valevole per il Gruppo I dei Mondiali

Con la sfida tra Francia e Senegal parte ufficialmente il Gruppo I dei campionati del Mondo. I transalpini partono on il piede giusto, imponendosi per 2-0. Dopo un primo tempo complicato, senza alcun pericolo creato, gli uomini di Deschamps sono protagonisti di una ripresa super: dopo aver fallito almeno tre palle gol (Sane, Mbappè e Doué) i vice campioni del Mondo in carica sbloccano il rsiultato con un gran gol di Mbappè (che sfrutta un assist di Sane). Nel finale succede di tutto: dal raddoppio del nuovo entrato Barcola, alla rete di Mbaye che riapre la gara, fino alla prodezza di Mbappè.

Mbappè sblocca, Barcola chiude

Dembelé e Mbappé contro Koulibaly e Mané: Francia-Senegal è stata anche la sfida tra alcuni tra i calciatori più attesi di questa edizione del Mondiale. La squadra guidata da Deschamps ha esordito nel gruppo I contri gli africani, allenati da Thiaw. I transalpini hanno faticato ad imporre il proprio gioco e nei primi quarantacinque minuti hanno girato a vuoto: Mbappé, mal servito e poco coinvolto, ha girato a vuoto, Olise ha tentato qualche sortita offensiva, senza riuscire a lasciare il segno, mentre Doue ha faticato ad entrare nel vivo del gioco. Meglio il Senegal, che si è difeso con ordine ed ha creato maggiori grattacapi alla difesa avversaria: al 25′ Jackson ha sfiorato il vantaggio centrando il palo: la sfera ha poi colpito il tacco di Maignan, che ha sfiorato una clamorosa autorete. Gli uomini di Thiaw hanno continuato a spingere, creando due palle gol con Sarr e con Manè. La Francia si fa vedere solo con un tiro cross pericoloso di Koundè.

La ripresa inizia con una buona chance per la Francia: ma il tiro di Koundè (da buona posizione) si perde sul fondo. Al 53′ la più grande occasione per i transalpini: palla persa in uscita del Senegal, Sane ne approfitta e si invola davanti al portiere Mendy. La sua conclusione viene respinta dal numero uno senegalese. Passano quattro minuti e la scena si ripete: stavolta è Mbappè a sprecare la grande chance, calciando addosso al portiere in uscita. La Francia spinge e Mbappè, una volta in area, entra in contatto con Manè: l’arbitro, nonostante il richiamo del Var, non assegna il rigore. Gli uomini di Deschamps continuano ad attaccare e al 66′ sbloccano il risultato: assist geniale di Olise, taglio perfetto dell’attaccante del Real Madrid e tiro che si insacca in rete. Gol numero 57 in Nazionale per Mbappè (in 99 gare).

Il Senegal reagisce e trova il gol del pareggio con Jackson: ma l’azione è viziata da una posizione di offside dell’attaccante e viene annullato. Deschamps richiama uno spento Dembelé e lo sostituisce con Barcola: l’attaccante del Psg ci mette due minuti ad entrare in partita e a trovare il gol del raddoppio, sfruttando un assist al bacio di Rabiot. Partita chiusa? Neanche per sogno: Mbaye riapre la sfida (con la complicità di Maignan) nel recupero, poi Mbappè si inventa un gan gol con un tiro dai 25 metri che sorprende Mendy. E regala a Deschamps i primi tre punti del Mondiale.

Francia – Senegal, top e flop

Top

Mbappè 8: Nel primo tempo gira a vuoto: mal servito e lontano dal gioco, non riesce ad incidere. Quando si accende, nella ripresa, la Francia cambia ritmo. Sfiora il gol facendosi ipnotizzare dal portiere, reclama un rigore e poi trova il vantaggio con un inserimento super. Nel finale, dopo il gol del momentaneo 2-1 di Mbaye, si inventa dal nulla la prodezza che chiude la sfida: gol numero 58 con i Blues.

Olise 7: Nel primo tempo si incaponisce in un paio di sortite personali infruttuose. Nella ripresa sale in cattedra: sfiora il gol con una bella giocata personale, poi inventa un assist al bacio per Mbappè.

Jackson 7: Nel primo tempo colpisce il palo con una bella conclusione; nella ripresa va a segno (un minuto dopo la rete di Mbappè), ma la sua prodezza è annullata per fuorigioco.

Mendy 6,5: Almeno tre parate salva risultato nel secondo tempo: si supera su Olise, Mbappè e Doué. Chiude la porta agli attaccanti francesi. Incolpevole sul gol di Mbappè e sul raddoppio di Barcola. Poteva fare di più sulla conclusione di Mbappè.

Rabiot 7: Non solo muscoli e corsa. Inventa un assist al bacio per Barcola: una giocata più da trequartista che da mezzala.

Flop

Koulibaly 5: Mbappè si prende gioco di lui in occasione del gol del vantaggio. Non riesce a leggere il movimento dell’attaccante francese e si fa aggirare con troppa facilità.

Dembelè 5,5: Ci si aspettava decisamente di più: del terzetto tutto fantasia scelto da Deschamps è quello che spicca di meno. Sostituito da Barcola, che si prende la scena.

Maignan 5: Mbaye lo beffa con un tiro potente, ma leggibile. Un errore che poteva costare caro. Al quale rimedia Mbappè.

Francia – Senegal, le pagelle

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 5; Koundé 6,5, Saliba 6, Upamecano 6, Theo Hernandez 6,5; Rabiot 7, Tchouamenì 6; Olise 7, Dembelé 5,5 (Barcola 6,5), Doué 6 (87′ Cherki); Mbappé 8. All. Deschamps

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy 7; Diatta6 , Koulibaly 5, Niakhate 5,5, Malick Diouf 6; Gana Gueye 6, Camara 5,5 (75′ Diarra), Pape Gueye 5,5; Mané 6, Nicholas Jackson 7, Ismaila Sarr 5,5 (75′ Mbaye). All. Pape Thiaw

Francia – Senegal il tabellino

Marcatori: 66′ Mbappè, 82′ Barcola

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Rabiot, Tchouamenì; Olise, Dembelé (80′ Barcola), Doué (87′ Cherki); Mbappé. All. Deschamps

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Malick Diouf; Gana Gueye, Camara (75′ Diarra), Pape Gueye; Mané, Nicholas Jackson, Ismaila Sarr (75′ Mbaye). All. Pape Thiaw

Ammoniti:

Espulsi

Arbitro: Faghani (AUS)