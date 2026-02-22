Riesplode la rabbia nei confronti del difensore dell’Inter: ecco cosa succede

Nuova bufera Bastoni sui social. Il difensore dell’Inter torna nel mirino dei tifosi Juve e non solo per il giallo beccatosi sul finire della partita col Lecce.

Un giallo in qualche modo ‘cercato’, che gli dà la certezza di esserci nel derby Scudetto dell’8 marzo. Il classe ’99 era diffidato, per cui l’ammonizione rifilatagli da Manganiello gli farà saltare il match col Genoa di De Rossi in programma sabato prossimo alle 20.45.

C’è chi sostiene, come tal Roberto Bianco, che Bastoni abbia compiuto un altro gesto di antisportività, tornando sulle scuse – a suo dire di facciata – per la simulazione in Inter-Juve costata il doppio giallo a Kalulu.

Bastoni non è nuovo ad atti di antisportività. Come lui altri giocatori dell’Inter, non tutti. Le scuse sono state di facciata per un ambiente che si è ampiamente giustificato. Richiamarvi a responsabilità ed episodi altrui non vi solleva — roberto bianco (@robertomoex) February 22, 2026

Poi #bastoni, fa un ulteriore gesto anti sportivo e va a fare un fallo da Giallo per essere sicuro di saltare la prossima partita ed essere presente nel derby.

Vuole l’applauso?? — marco demo (@marcodemo3) February 22, 2026

Spero che ogni stadio di Italia fischi #Bastoni e #Chivu due anti-sportivi che non fanno bene al movimento calcistico italiano @AIA_it @SerieA — GiancarloScarmozzino (@GScarmozzino) February 22, 2026

E bastoni si è fatto ammonire cosi per. Il. Derby sarà presente — Raffaella (@Raffael31388386) February 22, 2026

Soltanto un pazzo poteva sperare nella grazia da parte del FIGC.

“No, per non creare un precedente”

Beh, questo vuol dire che si può simulare.

L’esempio giusto da dare era: “Togliere la squalifica a Kalulu e squalificare per 3 giornate Bastoni”.

Si sa, noi non abbiamo quei colori — Alessandro #FinoAllaFine ⚪⚫⭐⭐⭐ (@22JAlex) February 21, 2026

“Togliere squalifica a Kalulu e dare 3 giornate a Bastoni”

Come si evince dai tweet raccolti da Calciomercato.it, Inter-Juve del 14 febbraio è una partita tutt’altro che finita.

La decisione della FIGC, piuttosto prevedibile e corretta sotto tantissimi punti di vista, di respingere la richiesta di grazia per Kalulu presentata dai bianconeri, ha ulteriormente incattivito il dibattito pecoresco sui social, con Bastoni sempre oggetto di critiche e insulti pesanti.

Un utente di fede juventina, per esempio, è tornato alla carica sostenendo che sarebbe stato corretto toglere la squalifica a Kalulu e sospendere per 3 giornate il centrale interista.