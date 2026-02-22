Atalanta
Nuova bufera Bastoni: “Gesto antisportivo, 3 giornate di squalifica”

Riesplode la rabbia nei confronti del difensore dell’Inter: ecco cosa succede

Nuova bufera Bastoni sui social. Il difensore dell’Inter torna nel mirino dei tifosi Juve e non solo per il giallo beccatosi sul finire della partita col Lecce.

Un giallo in qualche modo ‘cercato’, che gli dà la certezza di esserci nel derby Scudetto dell’8 marzo. Il classe ’99 era diffidato, per cui l’ammonizione rifilatagli da Manganiello gli farà saltare il match col Genoa di De Rossi in programma sabato prossimo alle 20.45.

Bastoni durante una partita dell'Inter
Nuova bufera Bastoni: "Gesto antisportivo, 3 giornate di squalifica" (AnsaFoto) – Calciomercato.it

C’è chi sostiene, come tal Roberto Bianco, che Bastoni abbia compiuto un altro gesto di antisportività, tornando sulle scuse – a suo dire di facciata – per la simulazione in Inter-Juve costata il doppio giallo a Kalulu.

“Togliere squalifica a Kalulu e dare 3 giornate a Bastoni”

Come si evince dai tweet raccolti da Calciomercato.it, Inter-Juve del 14 febbraio è una partita tutt’altro che finita.

La decisione della FIGC, piuttosto prevedibile e corretta sotto tantissimi punti di vista, di respingere la richiesta di grazia per Kalulu presentata dai bianconeri, ha ulteriormente incattivito il dibattito pecoresco sui social, con Bastoni sempre oggetto di critiche e insulti pesanti.

Bastoni contro Kalulu in Inter-Juve
"Togliere squalifica a Kalulu e dare 3 giornate a Bastoni" (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Un utente di fede juventina, per esempio, è tornato alla carica sostenendo che sarebbe stato corretto toglere la squalifica a Kalulu e sospendere per 3 giornate il centrale interista.

