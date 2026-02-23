Atalanta
Yildiz e Bremer tengono sulle spine Spalletti: Juve d’assalto per l’impresa Champions

Il numero dieci e il difensore brasiliano provano il recupero in vista della decisiva sfida all’Allianz Stadium contro il Galatasaray

Luciano Spalletti chiama a rapporto la squadra e suona la carica alla Continassa in vista della settimana decisiva tra Champions e campionato. Sono giorni di fuoco in casa bianconera dopo il febbraio horror e l’ultimo doloroso ko casalingo contro il Como.

Spalletti, doppio dubbio Yildiz-Bremer
Mercoledì sera arriva la prima fondamentale sfida in Europa, con la Juve chiamata a ribaltare il ‘quasi’ proibitivo 5-2 rimediato nella tana del Galatasaray nel playoff di ritorno dell’Allianz Stadium. Spalletti cerca risposte e si augura di recuperare almeno Kenan Yildiz per l’incrocio contro Osimhen e compagni. Il numero dieci è uscito acciaccato sabato in campionato ed è alle prese con una contusione al polpaccio.

Juventus, più Yildiz di Bremer in vista del Galatasaray

Questa mattina, nel giorno di riposo concesso dal Spalletti alla squadra, Yildiz era comunque presente alla Continassa per proseguire nel lavoro personalizzato insieme a Bremer, l’altra incognita di lusso in vista della sfida col Galatasaray. Sarà decisiva per entrambi la rifinitura di vigilia in programma domattina nel centro sportivo bianconero.

Se per il fantasista c’è la speranza di utilizzarlo fin dal primo minuto, maggiore cautela vige invece per il difensore brasiliano in considerazione anche dello scontro diretto di domenica all’Olimpico contro la Roma. L’ex Torino potrebbe figurare nella lista dei convocati, ma accomodarsi in panchina almeno inizialmente. Nessun rischio verrà preso dallo staff medico della Juventus, in virtù inoltre dello storico fisico del giocatore nell’ultimo anno e mezzo.

Juve-Galatasaray, le mosse a ‘sorpresa’ di Spalletti

Al centro della difesa potrebbe esserci quindi la conferma di Gatti, con il rientro a destra di Kalulu dopo la squalifica scontata contro il Como.

Juventus, le condizioni di Bremer
Con Cambiaso e Cabal out per squalifica, sulla corsia opposta si candida Kostic per una maglia da titolare. In attacco si rivedrà Jonathan David, mentre se Yildiz non dovesse recuperare il ‘jolly’ di Spalletti potrebbe essere Boga sulla trequarti insieme a Conceicao. Da decifrare infine il modulo, con McKennie ago della bilancia dello scacchiere bianconero. Spalletti prepara una Juve d’assalto per cercare un’impresa che farebbe la storia. 

