Vlahovic, bomba improvvisa: i tifosi restano tutti senza parole

Nuovo sorprendente annuncio in queste ore su Dusan Vlahovic: nessuno dei tifosi lo avrebbe immaginato. 

Lo scorso 4 dicembre è stato sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro a Londra e da quasi 3 mesi è al lavoro per aiutare la Juventus in questa parte finale della stagione. Dusan Vlahovic si avvicina a grandi passi al ritorno in campo, una buonissima notizia per Luciano Spalletti che spera di riabbracciare presto il centravanti serbo per ritrovare gol e risultati.

A tessere le lodi di Vlahovic è ora l’attuale commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, che ha rilasciato un’intervista a ‘Tuttosport’: “Secondo il mio punto di vista, Dusan nel suo ruolo è tra i migliori 5 attaccanti in Europa: è abituato al calcio italiano, è molto forte. Nel campionato italiano i centravanti hanno mezzo secondo in meno per pensare e muoversi. L’assenza di Vlahovic è sicuramente determinante”.

Ancora poche settimane e Vlahovic potrà finalmente tornare in campo per dare il suo contributo in zona gol: il recupero dell’ex Fiorentina potrebbe risultare decisivo per la Juve in ottica quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League.

