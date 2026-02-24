I prossimi mesi potrebbero essere anche gli ultimi in bianconero del portiere scuola Inter

Di Gregorio è nel mirino dei tifosi della Juve per via dei gravi errori commessi nelle ultime partite. Tra questi ce ne sono tantissimi di beceri che hanno riempito di insulti e minacce il portiere bianconero, arrivato alla Continassa nell’estate 2024 raccogliendo la pesante eredità di Szczesny.

Su Instagram si è andati decisamente oltre. Di Gregorio ha ricevuto offese – la più comune è “figlio di p…” – e minacce di ogni tipo, ma c’è anche chi gli ha urlato “interista di m…” considerato il suo passato nelle giovanili nerazzurre.

Dopo un po’, essendo stato superato il limite, Di Gregorio ha detto basta: il numero 16 della squadra di Spalletti ha così deciso di chiudere i commenti sul suo profilo Instagram. Vedremo se il tecnico lo schiererà titolare anche domani sera nel match col Galatasaray valevole per il ritorno del playoff Champions, oppure se opterà per un turno di riposo.

Per quanto riguarda il futuro, i prossimi potrebbero essere gli ultimi alla Juve del classe ’97. Comolli e soci hanno già iniziato a guardarsi intorno per il sostituto, con Carnesecchi in cima alle preferenze.