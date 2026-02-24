Atalanta
Insulti e minacce, scoppia il caso Di Gregorio prima di Juve-Galatasaray

I prossimi mesi potrebbero essere anche gli ultimi in bianconero del portiere scuola Inter

Di Gregorio è nel mirino dei tifosi della Juve per via dei gravi errori commessi nelle ultime partite. Tra questi ce ne sono tantissimi di beceri che hanno riempito di insulti e minacce il portiere bianconero, arrivato alla Continassa nell’estate 2024 raccogliendo la pesante eredità di Szczesny.

Di Gregorio durante una partita della Juve
Juve, insulti e minacce: scoppia il caso Di Gregorio

Su Instagram si è andati decisamente oltre. Di Gregorio ha ricevuto offese – la più comune è “figlio di p…” – e minacce di ogni tipo, ma c’è anche chi gli ha urlato “interista di m…” considerato il suo passato nelle giovanili nerazzurre.

Dopo un po’, essendo stato superato il limite, Di Gregorio ha detto basta: il numero 16 della squadra di Spalletti ha così deciso di chiudere i commenti sul suo profilo Instagram. Vedremo se il tecnico lo schiererà titolare anche domani sera nel match col Galatasaray valevole per il ritorno del playoff Champions, oppure se opterà per un turno di riposo.

Per quanto riguarda il futuro, i prossimi potrebbero essere gli ultimi alla Juve del classe ’97. Comolli e soci hanno già iniziato a guardarsi intorno per il sostituto, con Carnesecchi in cima alle preferenze.

/7
946

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

