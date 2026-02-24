Atalanta
Infortunio Osimhen, cambia tutto per Juve-Galatasaray: la decisione

Cresce l’attesa per la sfida di Champions League tra Juve e Galatasaray: ecco le ultimissime in vista di mercoledì sera.

Continua in casa Juventus la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Galatasaray, valida per il ritorno degli spareggi di Champions League e in programma mercoledì sera alle ore 21:00. I bianconeri anche contro il Como hanno dimostrato di attraversare un momento particolarmente delicato, sia dal punto di vista atletico sia da quello mentale, e sarà quasi impossibile recuperare il 5-2 dell’andata subito una settimana fa a Istanbul.

Spalletti, le ultime sul futuro alla Juve
Intanto, proprio in casa turca, ci sono degli aggiornamenti importantissimi sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen che ha saltato l’ultima sfida di campionato contro il Konyaspr a causa di un problema al ginocchio destro. L’ex attaccante del Napoli ha preferito non correre rischi per presentarsi al meglio proprio contro i bianconeri e, dunque, lo staff medico del Galatasaray è convinto di poterlo avere a disposizione mercoledì sera a Torino.

Un’altra pessima notizia per Luciano Spalletti e per il popolo di fede bianconera, che si ritroveranno dunque di fronte quello che è considerato da molti come uno degli attaccanti più forti al mondo.

