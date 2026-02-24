Infortunio Osimhen, cambia tutto per Juve-Galatasaray: la decisione

Cresce l’attesa per la sfida di Champions League tra Juve e Galatasaray: ecco le ultimissime in vista di mercoledì sera.

Continua in casa Juventus la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Galatasaray, valida per il ritorno degli spareggi di Champions League e in programma mercoledì sera alle ore 21:00. I bianconeri anche contro il Como hanno dimostrato di attraversare un momento particolarmente delicato, sia dal punto di vista atletico sia da quello mentale, e sarà quasi impossibile recuperare il 5-2 dell’andata subito una settimana fa a Istanbul.

Intanto, proprio in casa turca, ci sono degli aggiornamenti importantissimi sulle condizioni fisiche di Victor Osimhen che ha saltato l’ultima sfida di campionato contro il Konyaspr a causa di un problema al ginocchio destro. L’ex attaccante del Napoli ha preferito non correre rischi per presentarsi al meglio proprio contro i bianconeri e, dunque, lo staff medico del Galatasaray è convinto di poterlo avere a disposizione mercoledì sera a Torino.

Un’altra pessima notizia per Luciano Spalletti e per il popolo di fede bianconera, che si ritroveranno dunque di fronte quello che è considerato da molti come uno degli attaccanti più forti al mondo.