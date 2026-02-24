Osimhen, la Juve e il futuro: le parole che fanno sognare i tifosi: “Sarebbe un privilegio”

L’attaccante nigeriano strizza l’occhio alla Juventus: nel corso della conferenza stampa che precede la sfida ai bianconeri lancia segnali d’amore

Da avversario a possibile rinforzo in vista del futuro. Victor Osimhen sfiderà la Juventus nella sfida di ritorno dei play off di Champions League con la maglia del Galatasaray. Ma nel prossimo campionato potrebbe diventare il primo rinforzo dei bianconeri. Un matrimonio che più volte è stato sul punto di essere celebrato, ma che (almeno fino ad oggi) non si è ancora materializzato.

Osimhen, alla vigilia della sfida con i bianconeri, si è presentato in sala stampa la fianco del tecnico Buruk, e quando gli è stato chiesto un parere su un possibile trasferimento a Torino, non solo non ha escluso questa possibilità, ma ha rilanciato: “Sarebbe un privilegio. Il 90% dei calciatori sarebbe contento di giocare con la maglia della Juventus”.

Osimhen e il messaggio d’amore rivolto alla Juventus: i tifosi sognano

Parole che fanno sognare i tifosi. “La Juve è uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e hanno un sacco di leggende che han giocato per questo club. Quando mi hanno parlato all’epoca ero desideroso di venire, prima che si presentasse il Galatasaray. C’erano un po’ di ostacoli. Questo trasferimento poi non si è realizzato ma se ci saranno opportunità in futuro, ci sono diversi club in cui mi piacerebbe giocare”.

La Juve è naturalmente uno di questi: “Giocare qui – ha aggiunto – sarebbe un privilegio, per un giocatore è l’ideale. Ma sono felice nel club in cui sono, amo moltissimo il Galatasaray. Per il futuro non so cosa potrà accadere. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare alla Juventus”. Club allenato da Luciano Spalletti: tecnico con il quale ha vinto lo scudetto al Napoli: “E’ uno dei tecnici che è riuscito a tirare fuori il meglio da me. Ho grande rispetto, gli sono debitore. L’ho incontrato un paio di volte quando stavo andando via dal Napoli, gli ho parlato. E’ molto dedito al suo lavoro, a Napoli spesso dormiva al campo di allenamento. Ha portato gloria alla città ed ho rispettato per quello. Buruk e Spalletti hanno grande personalità e sono tra gli allenatori migliori, domani avrò grandi emozioni”.