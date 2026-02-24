Juventus, Spalletti sorride per la Champions: Yildiz e Bremer in campo | VIDEO CM

La Juve attesa dal match di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray: gli aggiornamenti dalla Continassa sulle condizioni dei due assi bianconeri
La Juventus prepara alla Continassa la decisiva sfida dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, dove servirà l’impresa domani sera per ribaltare il pesantissimo ko per 5-2 maturato la settimana scorsa a Istanbul.
La scalata è impervia per la formazione di Luciano Spalletti, con Yildiz e Bremer che inoltre tengono sulle spine l’allenatore di Certaldo. I due assi della Juve anche oggi hanno iniziato a lavorare individualmente in un campo secondario alla Continassa, prima di unirsi regolarmente della squadra per la rifinitura pre-Galatasaray.
Yildiz è alle prese con una contusione al polpaccio, ancora fasciato durante l’allenamento odierno. Il difensore brasiliano invece sta smaltendo un problema al flessore della coscia, rimediato proprio nella gara d’andata in Turchia.
Juve-Galatasaray, le ultime sulle condizioni di Yildiz e Bremer
Per il numero dieci filtra maggiore fiducia per un recupero – almeno per la panchina – in vista della gara di domani sera, mentre per l’ex Torino non verranno presi rischi anche in ottica campionato e dello scontro diretto nella tana della Roma in programma domenica. Spalletti prenderà una decisione finale su entrambi domani mattina, dopo l’ultimissima sgambata alla Continassa.
🎥 #Juventus – Ci sono anche #Yildiz e #Bremer in gruppo alla vigilia della sfida di Champions: entrambi hanno iniziato con un riscaldamento personalizzato, prima di unirsi alla squadra#Spalletti deciderà se impiegarli o meno domattina, dopo l’ultimissima sgambata alla… pic.twitter.com/MBcojFD6ZJ
— calciomercato.it (@calciomercatoit) February 24, 2026
Intanto il tecnico in attacco è pronto a rilanciare David dal primo minuto, con Boga che potrebbe avere una chance sulla trequarti se Yildiz non dovesse essere al meglio. Vista l’emergenza a sinistra – con Cambiaso e Cabal out per squalifica – Kostic si candida per una maglia da titolare.