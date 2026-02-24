Atalanta
Juventus, Spalletti sorride per la Champions: Yildiz e Bremer in campo | VIDEO CM

La Juve attesa dal match di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray: gli aggiornamenti dalla Continassa sulle condizioni dei due assi bianconeri

La Juventus prepara alla Continassa la decisiva sfida dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, dove servirà l’impresa domani sera per ribaltare il pesantissimo ko per 5-2 maturato la settimana scorsa a Istanbul.

Spalletti sorride: le ultime su Yildiz e Bremer
Luciano Spalletti durante l’allenamento della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La scalata è impervia per la formazione di Luciano Spalletti, con Yildiz e Bremer che inoltre tengono sulle spine l’allenatore di Certaldo. I due assi della Juve anche oggi hanno iniziato a lavorare individualmente in un campo secondario alla Continassa, prima di unirsi regolarmente della squadra per la rifinitura pre-Galatasaray. 

Yildiz è alle prese con una contusione al polpaccio, ancora fasciato durante l’allenamento odierno. Il difensore brasiliano invece sta smaltendo un problema al flessore della coscia, rimediato proprio nella gara d’andata in Turchia. 

Juve-Galatasaray, le ultime sulle condizioni di Yildiz e Bremer

Per il numero dieci filtra maggiore fiducia per un recupero – almeno per la panchina – in vista della gara di domani sera, mentre per l’ex Torino non verranno presi rischi anche in ottica campionato e dello scontro diretto nella tana della Roma in programma domenica. Spalletti prenderà una decisione finale su entrambi domani mattina, dopo l’ultimissima sgambata alla Continassa. 

Intanto il tecnico in attacco è pronto a rilanciare David dal primo minuto, con Boga che potrebbe avere una chance sulla trequarti se Yildiz non dovesse essere al meglio. Vista l’emergenza a sinistra – con Cambiaso e Cabal out per squalifica – Kostic si candida per una maglia da titolare. 

/7
939

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

