CALCIOMERCATO INTER BRAZAO / Prosegue la trattativa tra Inter e Cruzeiro per il giovane portiere brasiliano Gabriel Brazao.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , nella giornata di ieri il direttore sportivo nerazzurroha avuto un nuovo colloquio con il collega della 'Raposa' Marconeper dare una ulteriore accelerata all'operazione partita più di un mese fa e impostata su circa 2,5 milioni di euro. Ora si aspettano sviluppi concreti, come il possibile via libera all'approdo a Milano (per conoscere ambiente e il 'Suning Training Centre') del classe 2000 , che comunque a partire dal 17 gennaio sarà impegnato in Cile con ilper il campionato sudamericano Under 20.