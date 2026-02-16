Totti, le parole sul ritorno che fanno sognare i tifosi della Roma: “Si, stiamo parlando…”

L’ex capitano giallorosso parla apertamente del possibile ritorno a Trigoria: dopo le dichiarazioni di Ranieri e Gasperini, per la prima volta l’ex capitano esce allo scoperto

Prima le parole di Ranieri, poi la battuta di Gian Piero Gasperini e la presenza allo stadio Olimpico in occasione di una gara casalinga della Roma. Il percorso che potrebbe riportare Francesco Totti a Trigoria si tinge di un nuovo capitolo. L’ex capitano giallorosso ha rilasciato per la prima volta una dichiarazione, nella quale apre allo scenario più atteso dai tifosi.

Totti sta lavorando con i Friedkin per il grande ritorno a Trigoria. L’ex numero dieci e idolo dei tifosi, ha lasciato la Roma a giugno del 2019, due anni dopo l’addio al calcio giocato. Due stagioni difficili, con un ruolo non definito e con incomprensioni e dubbi. Ora la situazione potrebbe essere completamente diversa. “Sì, stiamo parlando – ha confermato ai microfoni di Sky – e sono andato anche a cena con Gasperini“.

Totti e il ritorno alla Roma: “Stiamo lavorando…”

Il tecnico, interpellato nelle scorse settimane, aveva scherzato: “Se vuole, lo faccio anche giocare”, aveva detto. Ben più diretto era stato invece Claudio Ranieri. L’attuale dirigente giallorosso ed ex tecnico (che ha sempre avuto con Totti un rapporto speciale), aveva aperto al grande ritorno dell’ex numero dieci in società. “So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma“.

Parole alle quali, per la prima volta, hanno fatto seguito quelle del diretto interessato. “Stiamo parlando, ci sono un po’ di situazioni, vediamo“, ha ribadito oggi Totti. Da decifrare l’eventuale ruolo, con due ipotesi in ballo: un ruolo alla Zanetti di rappresentanza, o uno maggiormente operativo (richiesto anche in passato), con possibilità di muoversi sul mercato sfruttando conoscenze e agganci.