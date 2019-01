CALCIOMERCATO ROMA IGOR / La Roma ha i radar puntati anche sulla Bundesliga austriaca. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club giallorosso è sulle tracce infatti di Igor Julio dos Santos de Paulo, noto semplicemente come Igor. E' un difensore centrale brasiliano di soli 20 anni, di piede mancino e capace di agire anche da terzino.

Punto fermo dell'di Thomas Letsch, dove è giunto l'estate scorsa e che attualmente è quinta in campionato, anche se il suo cartellino appartiene al. A quanto pare il club della Red Bull è pronto a privarsi di Igor, monitorato pure dalla, per una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI