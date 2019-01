CALCIOMERCATO PARMA CALAIO FOGGIA / Nuova avventura in Serie B per Emanuele Calaiò.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'attaccante delè vicino al trasferimento al. La dirigenza rossonera vuole chiudere nelle prossime ore per il 36enne, pronto a tornare in campo dopo la squalifica dello scorso luglio per i messaggi inviati aprima di Parma-Spezia.