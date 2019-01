CALCIOMERCATO MILAN GABBIADINI BETIS SOUTHAMPTON SCHALKE 04 - Manolo Gabbiadini si appresta a lasciare il Southampton. Nelle scorse ore, il manager dei 'Saints', Ralph Hasenhüttl, ha pubblicamente parlato della situazione riguardante l'attaccante italiano, spalancando le porte alla sua partenza. Come anticipato il 27 dicembre scorso, è forte l'interesse del Betis Siviglia nei suoi confronti.

L'idearesta in piedi, ma ci sono anche altri quattro club stranieri sulle tracce del 27enne attaccante:. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , è proprio la pista che porta in un campionato estero quella maggiormente accreditata e battuta. Più defilata la possibilità di un ritorno in. Da ricordare che il Southampton investì 20 milioni di euro nel gennaio del 2017 per strappare il calciatore al: adesso potrebbe partire per 13-15 milioni di euro, da non escludere la possibilità di un prestito con diritto/obbligo di riscatto.