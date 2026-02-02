La decisione dopo ulteriori e approfonditi accertamenti medici

Sta saltando l’operazione Mateta. Il Milan ha fatto tutto con il Crystal Palace, operazione sui 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Nel frattempo gli inglesi hanno anche chiuso per il sostituto, Strand Larsen del Wolverhampton preso per circa 50 milioni di euro bonus inclusi.

Mateta ha pure svolto le visite mediche per conto dei rossoneri, che però al termine avrebbero chiesto un supplemento di visite per andare più a fondo sulle condizioni fisiche dell’attaccante, transalpino trattato anche dalla Juve.

Problemi al ginocchio per Mateta

Secondo ‘Cronache di Spogliatoio’, questi ulteriori esami hanno evidenziato dei problemi al ginocchio. A meno di sorprese, quindi, il Milan non porterà a termine l’affare, con Mateta che farà ritorno al Palace provando, anche se i tempi sono ristrettissimi, a sistemarsi in un altro club.

Vedremo se il Milan andrà su un altro attaccante oppure resterà così com’è, anche perché Nkunku ha rifiutato tutte le destinazioni poiché non intenzionato a lasciare Milano e i rossoneri.