Calciomercato Inter, a breve incontro per Icardi

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Tempo di vacanze per molti giocatori in Serie A e anche per Mauro Icardi, che si rilassa in Argentina con la sua famiglia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Entro un paio di settimane, al ritorno in Italia, è però in calendario secondo il 'Corriere dello Sport' un nuovo incontro tra la moglie-agente Wandae il duo. Esiste, come noto, la volontà di rinnovare da ambedue le parti, ma la trattativa non si sbloccherà in tempi rapidi, vista la distanza emersa tra domanda e offerta a settembre. In più, l'Inter vorrebbe eliminare la famosa clausola rescissoria ma al massimo Wanda Nara ne alzerà l'importo.