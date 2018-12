SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che palesa l'importanza dello strumento tecnologico introdotto la scorsa stagione in Italia per aiutare gli arbitri a limitare gli errori sul campo. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella diciannovesima giornata di campionato, si sono registrati molti episodi che hanno costretto i direttori di gara a rivedere il monitor a bordocampo per giudicare meglio. Nel lunch match tra Juventus e Sampdoria, l'arbitro Valeri ha prima concesso un rigore ai blucerchiati per il fallo di mano di Emre Can, poi ha confermato quello decretato in favore dei bianconeri e infine annullato il gol del pareggio di Saponara per un fuorigioco a inizio azione.

Serie A, 19esima giornata: risultati e classifica senza Var

Per lo stesso motivoha tolto la rete diche aveva sbloccato lo scontro salvezza tra, mentre innon sono mancate le polemiche dopo cheha ribadito la decisione di dare rigore ai viola per il tocco di mano di

Juventus-Sampdoria 2-1

Chievo-Frosinone 2-0

Empoli-Inter 0-1

Genoa-Fiorentina 0-0

Lazio-Torino 1-1

Parma-Roma 0-2

Sassuolo-Atalanta 2-6

Udinese-Cagliari 2-0

Napoli-Bologna 3-2

Milan-Spal 2-1

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 53, Napoli 44, Inter 39, Lazio 32, Milan 31, Roma 30, Sampdoria 29, Atalanta 28, Torino 27, Fiorentina 26, Sassuolo 25, Parma 25, Cagliari 20, Genoa 20, Udinese 18, Spal 17, Empoli 16, Bologna 13, Frosinone 10, Chievo 8.

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 53, Napoli 44, Inter 37, Lazio 32, Sampdoria 31, Torino 30, Milan 28, Parma 28, Fiorentina 26, Sassuolo 25, Roma 25, Atalanta 25, Cagliari 24, Empoli 20, Genoa 20, Spal 19, Udinese 18, Bologna 12, Frosinone 11, Chievo 9.

