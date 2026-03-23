Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Dai 4 rigori di Fiorentina-Inter a quello da ripetere di Locatelli: la moviola di Serie A

Foto dell'autore

Il Milan protesta per il penalty fischiato al Torino, che ne vorrebbe pure un altro. Netto quello per il Bologna, ne manca uno all’Atalanta

La trentesima giornata di Serie A è andata in archivio con le solite polemiche arbitrali. Soprattutto per il posticipo tra Fiorentina ed Inter, con ben quattro rigore reclamati sul campo. I viola protestano per il contatto tra Kean e Carlos Augusto, giudicato come semplice contrasto di gioco e per il tocco di mano di Pio Esposito, non punibile perché dentro la figura.

I nerazzurri si lamentano a loro volta per un tocco di mano di Pongracic con il braccio staccato dal corpo ed un pallone di certo non inaspettato. Molti dubbi anche sul contatto all’ultimo minuto di recupero con Ranieri che trattiene vistosamente il centravanti avversario disinteressandosi del pallone. Il fatto che Pio Esposito sia riuscito comunque a calciare in porta non sana la scorrettezza. Per Colombo in campo e Maresca al Var è tutto ok.

Da Locatelli a Pongracic: la moviola di Serie A
Il rigore di Locatelli (foto Ansa) – Calciomercato.it

Episodio simile in Atalanta-Verona, con Gagliardini che tira la maglia a Scalvini. L’arbitro forse non vede, ma il Var poteva intervenire. Netto il rigore concesso al Bologna per il fallo di Motta (che poi lo parerà) su Castro: giusto non ammonire il portiere della Lazio perché si tratta di SPA depenalizzata e non di DOGSO.

Fa discutere l’utilizzo del Var in Juventus-Sassuolo: Abisso mostra a Marchetti una sola inquadratura da cui non si capisce se Idzes (che ha il braccio in posizione assolutamente punibile) tocca o meno il pallone. Sull’esecuzione di Locatelli, il portiere Muric sbatte ripetutamente le mani sulla traversa facendola vibrare. Da regolamento non si può fare.

Ingenuo Pavlovic a colpire Simeone sul volto: Fourneau in campo lascia correre, ma richiamato all’On Field Review fischia il rigore contro il Milan. Pochi minuti dopo il Torino ne reclama un altro per il tocco di braccio di De Winter, che però è in posizione naturale e quindi non punibile.

/7
2576

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

6 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU