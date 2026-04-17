Probabili formazioni Inter-Cagliari: Chivu ha tre dubbi

Il match di stasera apre ufficialmente la 33esima giornata di Serie A

Chivu farà un leggero turnover stasera contro il Cagliari, nell’anticipo della 33esima giornata di Serie A. L’Inter ha la possibilità di allungare a +12 sul Napoli secondo, impegnato sabato alle 18 contro la Lazio, mentre martedì prossimo si giocherà l’accesso alla finale di Coppa Italia: a San Siro ritroverà il Como dopo lo 0-0 dell’andata.

Chivu dovrà fare a meno di Sucic (squalificato), dell’acciaccato Bastoni e degli infortunati Bisseck e Lautaro. I dubbi del rumeno sono essenzialmente tre: in difesa, tra Acerbi e de Vrij con l’olandese ora leggermente in vantaggio; a centrocampo, tra Mkhitaryan e Zielinski con l’armeno che ha più chance: infine in attacco, Bonny davanti a Pio Esposito per affiancare Thuram.

Sponda Cagliari, Pisacane si presenterà al Meazza con la salvezza in tasca dopo il successo casalingo contro la Cremonese: il mister dei sardi dovrà fare a meno di Mazzitelli, che a meno di sorprese sarà sostituito da Adopo. I rossoblù potrebbero schierarsi con il 3-4-2-1, con Deiola e Borrelli alle spalle dell’ex Sebastiano Esposito.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All.: Chivu

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Deiola; Borrelli, S.Esposito. All.: Pisacane

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido