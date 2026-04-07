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Dal rigore di Napoli-Milan ai gol di Juve e Inter: caos in Serie A

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La moviola della 31esima giornata di campionato: gravissimo errore di Guida che falsa Verona-Fiorentina

Tra Pasqua e Pasquetta si sono giocati i big match della trentunesima giornata di Serie A e gli episodi da moviola non sono mancati. Nel posticipo tra Napoli e Milan, Pavlovic sempre protagonista: manca un giallo dopo meno di mezzora per il fallo su Giovane, va a terra troppo facilmente prima della battuta di un corner dopo un leggero contatto con McTominay, reclama un rigore per l’abbraccio di Buongiorno.

Dubbi sui gol di Inter e Juve, possibile rigore in Napoli-Milan: la moviola
Doveri in Napoli Milan (foto Ansa) – Calciomercato.it

Protesta il Genoa per il gol della Juventus: prima del colpo di testa decisivo, Bremer toglie involontariamente uno scarpino a Colombo. Per arbitro e Var è semplice contatto di gioco. Overrule sulla decisione di Massa in occasione del rigore concesso ai rossoblu: il fallo di Bremer su Martin è sulla linea e quindi non punizione ma penalty. Tra i casi di moviola, in Lecce-Atalanta manca un rigore per il fallo di Ngom su Ederson.

Non è punibile il tocco di braccio di Akanji in Inter-Roma: posizione naturale senza aumentare il volume del corpo. Leggera trattenuta di Thuram su Rensch prima del 3-1 di Lautaro: troppo poco per portare al fallo. Grave errore di Guida in Verona-Fiorentina: ferma il gioco con i gialloblu in attacco per soccorrere Fagioli che in realtà non ha niente e fa riprendere il gioco una ventina di metri dietro il punto esatto. Da lì nasce il gol vittoria di Fagioli.

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