Dal rigore di Como-Inter alle mani di Buongiorno e Gatti: la moviola

Tanti episodi dubbi in Serie A: dalla rissa in Genoa-Sassuolo al gol annullato al Bologna e quello convalidato contro il Milan

In attesa del monday night tra Fiorentina e Lazio, la 32esima giornata di Serie A ha già offerto tanti episodi da moviola. A cominciare dal posticipo tra Como e Inter, con un rigore concesso ai lariani che grida vendetta. L’arbitro Massa fischia punizione dal limite per lo scontro tra Bonny e Nico Paz, il Var Aureliano con overrule cambia la decisione con rigore perché il contatto è in area di rigore. Il problema è che non è falloso… Il fischietto di Imperia doveva essere chiamato all’On Field Review per revocarlo.

Tocchi di mano protagonisti nella moviola di Parma-Napoli e di Atalanta-Juventus, con proteste delle due squadre di casa. Sul rinvio di Spinazzola, la palla finisce sul braccio molto largo e fuori figura di Buongiorno, ma trattandosi di pallone inaspettato, non viene sanzionato. A Bergamo, invece, Gatti intercetta un cross di Raspadori con il braccio che è lungo il corpo e quindi non è punibile a meno che non si consideri volontario.

Dubbi sul gol annullato al Bologna contro il Lecce: Orsolini non sembra commettere fallo su Ramadani che si lascia cadere dopo un contatto minimo. Caos all’intervallo di Genoa-Sassuolo: Ellertson e Berardi vengono alle mani e Rapuano li espelle entrambi. Ai limiti della regolarità il terzo gol dell’Udinese contro il Milan: l’APP inizia con Lovric che recupera palla su Rabiot aiutandosi con le braccia. Per Marchetti è tutto regolare e il Var avalla la sua decisione.