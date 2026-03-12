Il mese di marzo è iniziato col piede sbagliato

Il cambio di allenatore è spesso inevitabile, di sicuro è l’unica soluzione possibile in corso d’opera per sperare di dare una svolta alla stagione. I giocatori si possono vendere e comprare soltanto a mercato aperto… Una cosa va detta, ce ne sono meno rispetto al passato. E il motivo è presto detto: i soldi scarseggiano.

Da qui alla 38esima nonché ultima giornata, parlando solo del massimo campionato, altri allenatori potrebbero lasciarci le penne. Due nomi su tutti, Vanoli e Sarri. ‘Better’ e ‘Planetwin365’ quotano a 1,75, una quota bassissima, il licenziamento del mister della Fiorentina.

Vanoli potrebbe pagare a caro prezzo un marzo iniziato col piede sbagliato: ora la zona retrocessione è dietro solo di 1 punto. Quella di Vanoli è la quota più bassa insieme a Hiljemark, subentrato a Gilardino e fin qui incapace di dare una vera scossa alla squadra.

Per i bookmaker è a rischio pure Maurizio Sarri, ai ferri corti (eufemismo) con la società. Il suo esonero è quotato a 3,00, molto più bassa dovrebbe invece essere la quota sul suo addio alla Lazio a fine stagione.