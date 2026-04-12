PAGELLE e TABELLINO Como-Inter 3-4: Thuram e Dumfries devastanti, Dimarco impresentabile. Nico Paz sprecato

Voti, Top e Flop del posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A

Pazza Inter al ‘Sinigaglia’. Sotto di due gol contro un Como da mal di testa per 45′, la squadra di Chivu compie una rimonta pazzesca e si porta a casa tre punti pesantissimo. Inutile il gol di Da Cunha a due dal novantesimo grazie a un rigore inesistente. Ora Thuram (doppietta come Dumfries) e compagni sono è a +9 sul Napoli a 6 giornate dal termine. Insomma, lo Scudetto è davvero a un passo.

Le Pagelle di Como-Inter

COMO

TOP: Nico Paz 7 – L’hors categorie del Como resta lui. Quando cala, non a caso, la squadra perde consistenza. Merita palcoscenici superiori.

FLOP: Kempf 5 – Con la testa resta negli spogliatoi all’intervallo e, insieme a Butez, fa un regalo grosso quanto una casa a Thuram per il 2-2. È la rete che spalanca definitivamente le porte alla vittoria interista.

Butez 5,5

Van der Brempt 5 / Dal 67′ Smalcic 5

Diego Carlos 7 / Dal 46′ Ramon 5

Kempf 4

Valle 6,5 / Dall’80’ Moreno s.v.

Sergi Roberto 7 / Dal 46′ Da Cunha 6

Perrone 6

Diao 5,5 / Dall’80’ Morata s.v.

Nico Paz 7,5

Baturina 6,5

Douvikas 6

All.Fabregas 5,5

INTER

TOP: Thuram 8 – Ufficiale: è tornato. Non è (ancora) quello del 2023/2024, ma questo basta e avanza in questo momento decisivo per l’Inter. La zampata dell’1-2 prima dell’intervallo è come il gol di Calhanoglu alla Roma, cambia totalmente l’inerzia della partita.

FLOP: Dimarco 4 – In debito d’ossigeno dopo neanche cinque minuti. Se è in queste condizioni non ha senso farlo giocare dall’inizio.

Sommer 6

Akanji 7

Acerbi 6,5

Bastoni 5 / Dal 46′ Carlos Augusto 7

Dumfries 8

Barella 7,5 / Dal 77′ Mkhitaryan s.v.

Calhanoglu 6,5

Zielinski 5,5 / Dal 55′ Sucic 5

Dimarco 4 / Dal 55′ Luis Henrique 5,5

Pio Esposito 5 / Dal 55′ Bonny 6,5

Thuram 8

All.Chivu 6,5

Arbitro Massa 4,5

Serie A, il tabellino di Como-Inter

COMO-INTER 2-3

Marcatori: 35′ Alex Valle, 45′ Nico Paz, 45’+1′ e 48′ Thuram, 59′ e 72′ Dumfries, 88′ rig.Da Cunha

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt (77′ Smalcic), Diego Carlos (46′ Ramon), Kempf, Valle (80′ Moreno); Sergi Roberto (46′ Da Cunha), Perrone; Diao (80′ Morata), Nico Paz, Baturina; Douvikas. All.: Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (46′ Carlos Augusto); Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski (55′ Sucic), Dimarco (55′ Luis Henrique); Pio Esposito (55′ Bonny), Thuram. All.: Chivu

ARBITRO: Massa di Imperia

AMMONITI: Alex Valle, Zielinski, Diao, Calhanoglu, Sucic, Acerbi, Carlos Augusto, Bonny, Ramon, Akanji

NOTE: 2′ di recupero nel primo tempo. 5′ nel secondo. 13.602 spettatori al Sinigaglia