Adrian Bernabé è finito nel mirino della Fiorentina che è alla ricerca di nuove pedine per cercare di rilanciarsi dopo una stagione complicata che ha visto i viola uscire dalla zona pericolosa della classifica solo nel finale del campionato.

A breve sarà ufficializzato l’arrivo di Fabio Grosso sulla panchina della squadra viola con il tecnico del Sassuolo che lavorerà a stretto contatto con Fabio Paratici per cercare di trovare i giusti rinforzi da portare all’interno della Fiorentina.

Stando a quanto riportato da Fiorentinauno.com uno dei nomi caldi sarebbe quello di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma che, salvo alcuni infortuni che ne hanno frenato la scorsa stagione, si è messo in mostra come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A. Nei prossimi giorni potrebbero esserci dei contatti tra le parti per cercare di capire se sia possibile concludere positivamente l’affare con la società emiliana che chiede circa 15 milioni di euro per lo spagnolo, legato da un solo anno di contratto ai ducali.