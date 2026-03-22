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PAGELLE e TABELLINO FIORENTINA-INTER 1-1: Thuram imbarazzante, Kean asfalta Akanji. Barella regala il pari

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Voti, top e flop della sfida del ‘Franchi’ valevole per la 30esima giornata di Serie A

L’Inter non sa più vincere. Nemmeno una partita che si mette subito in discesa con il gol di Pio Esposito dopo appena 42”. Poi è solo gestione, pessima, contro una Fiorentina che cresce di minuto e minuto creando tante occasioni da rete.

A un quarto d’ora dal termine il meritato pari di Ndour, con la squadra di Chivu (in tribuna perché squlificato) incapace di reagire. Manca brillantezza, manca soprattutto personalità. L’unica occasione arriva all’ultimo secondo con Pio Esposito, su cui compie un mezzo miracolo De Gea. Con un’Inter così mal ridotta, Milan e Napoli fanno bene a credere allo Scudetto.

Kean contro Akanji in Fiorentina-Inter
PAGELLE e TABELLINO FIORENTINA-INTER 1-1: Thuram imbarazzante, Kean distrugge Akanji. Barella regala il pari (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Fiorentina-Inter

FIORENTINA

TOP: Kean 8 – Dà l’anima e suona la carica, dimostrando una eccellente condizione fisica (buona notizia per Gattuso). Senza di lui questa Fiorentina avrebbe una decina di punti in meno.

FLOP: Gosens 5 – Mette un po’ di tristezza ricordare cos’era qualche stagione fa.

  • De Gea 7
  • Dodò 6,5
  • Pongracic 6,5
  • Ranieri 5,5
  • Gosens 5
  • Fagioli 7 / Dal 91′ Fabbian s.v.
  • Parisi 6,5 / Dal 69′ Harrison 6,5
  • Brescianini 6,5
  • Ndour 7
  • Gudmundsson 6,5 / Dal 91′ Comuzzo s.v.
  • Kean 8 / Dall’85’ Piccoli s.v.
  • All.Vanoli 7

INTER

TOP: Pio Esposito 7 – Non sarà il nuovo Haaland, ma ha tutto per diventare un grande attaccante. Sblocca la partita mostrando di nuovo un killer instinct dimensione Pippo Inzaghi, poi lavora benissimo ogni pallone che gli arriva sui piedi. Allo scadere stava per fare un super gol, ma De Gea gli dice no.

FLOP: Thuram 4 – Di una mollezza imbarazzante, quasi sempre anticipato. Perché Bonny sta messo peggio, altrimenti meriterebbe la panchina fissa.

  • Sommer 6
  • Bisseck 7
  • Akanji 5
  • Carlos Augusto 6 / Dal 46′ Acerbi 6,5
  • Dumfries 5,5
  • Barella 5 / 82′ Sucic s.v.
  • Calhanoglu 6 / Dal 68′ Frattesi 5
  • Zielinski 5
  • Dimarco 5
  • Thuram 4 / Dal 68′ Bonny 5
  • Pio Esposito 7
  • All.Chivu/Kolarov 5

Arbitro: Colombo 5,5

Serie A, il tabellino di Fiorentina-Inter

FIORENTINA-INTER 1-1
Marcatori: 1′ Pio Esposito, 75′ Ndour

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli 91′ Fabbian); Parisi (68′ Harrison), Brescianini, Ndour, Gudmundsson (91′ Comuzzo); Kean (85′ Piccoli). All.: Vanoli

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (46′ Acerbi); Dumfries (85′ Luis Henrique), Barella (83′ Sucic), Calhanoglu (68′ Frattesi), Zielinski, Dimarco; Thuram (68′ Bonny), Pio Esposito. All.: Kolarov (Chivu squalificato)

ARBITRO: Colombo di Como
AMMONITI: Dimarco, Carlos Augusto, Brescianini, Ndour, Barella, Kean
NOTE: 1′ di recupero nel primo tempo, 4′ nel secondo. 43.147 gli spettatori al ‘Franchi’.

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