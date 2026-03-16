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Da Taylor-Athekame a Scalvini-Frattesi: Var peggio degli arbitri

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La moviola della Serie A con il rosso a Wesley in Como-Roma e il gol annullato a Conceicao in Udinese-Juventus

Altro week end ricco di polemiche contro gli arbitri in Serie A. Corsa scudetto e zona Champions inevitabilmente condizionate dagli errori dei direttori di gara e, spesso, anche del Var. Nel posticipo domenicale, annullato un gol al Milan per tocco di mano di Athekame nell’immediatezza della rete. Prima c’è anche un tocco col braccio di Provstgaard, ma non è punibile.

Lo stesso Athekame protagonista anche di un rigore richiesto dopo il colpo subito da Taylor in area. Il centrocampista della Lazio arriva per primo a toccare il pallone per una frazione di secondo ed il successivo contatto viene giudicato dal Guida come un semplice contrasto di gioco.

Moviola Serie A, bene Guida e male Manganiello
Guida in Lazio Milan (Foto Ansa) – Calciomercato.it

Giusto il rigore concesso alla Roma per fallo di Diego Carlos su El Shaarawy. Dubbi sul rosso a Wesley che non sembra commettere fallo su Diao: trattandosi di espulsione per somma di ammonizioni, il Var non potrebbe intervenire. Ma ci sarebbe una scappatoia da regolamento: giudicare fallosa la trattenuta di Rensch e far ammonire lui invece del terzino brasiliano.

Inter-Atalanta, Manganiello e Var sbagliano: saranno fermati

Dubbi sul gol annullato a Conceicao in Udinese-Juventus: c’è fuorigioco geografico di Koopmeiners, ma non impatta sulla visuale di Okoye. Rischia Cambiaso che poggia una mano sulla schiena di Ekkelenkamp: troppo poco per il rigore, ma se Mariani lo avesse concesso avrebbe dovuto anche espellere il giocatore di Spalletti.

Moviola Serie A, bene Guida e male Manganiello
Manganiello in Inter Atalanta (foto Ansa) – Calciomercato.it

Protesta l’Inter per il gol dell’Atalanta: a inizio azione Sulemana spinge Dumfries alle spalle, ma per Manganiello è tutto regolare. Il fischietto di Pinerolo sbaglia – e con lui Gariglio al Var – a non concedere rigore per il fallo di Scalvini su Frattesi. Probabilmente saranno fermati entrambi.

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