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PAGELLE e TABELLINO Inter-Atalanta 1-1: Bisseck è ovunque, Ederson dà la svolta. Thuram fa arrabbiare San Siro

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Voti, Top e Flop del match valevole per la 29esima giornata di Serie A

Un altro passo falso dell’Inter dopo il derby. Pareggio in casa per 1-1 contro un’Atalanta che nella ripresa tira fuori l’orgoglio e con i suoi uomini migliori, su tutti Ederson, si prende un meritato punto.

Alla fine esplode la rabbia di San Siro contro Manganiello. per il presunto fallo non fischiato ai danni di Dumfries sull’azione del pareggio atalantino. Chivu espulso per proteste.

Thuram a terra
PAGELLE e TABELLINO Inter-Atalanta 1-1: Bisseck è ovunque, Ederson dà la svolta. Thuram fa arrabbiare San Siro (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Le Pagelle di Inter-Atalanta

TOP: Bisseck 8 – Difensore? Riduttivo, oggi era praticamente ovunque. Dalla difesa all’attacco, senza sosta. Un partitone.

FLOP: Thuram 5 – Meno peggio delle ultime uscite, ma ancora un lontano parente dell’attaccante ammirato ormai oltre un anno fa. Si divora la palla del due a zero e nella ripresa non riesce a tenere un pallone. San Siro si spazientisce e fischia.

  • Sommer 6
  • Bisseck 8
  • Akanji 5,5 / Dal 79′ De Vrij s.v.
  • Carlos Augusto 8
  • Dumfries 7,5
  • Barella 7 / Dal 76′ Frattesi s.v.
  • Zielinski 7
  • Sucic 6 / Dal 46′ Mkhitaryan 6,5
  • Dimarco 6,5 / Dal 65′ Luis Henrique 6
  • Pio Esposito 7 / Dal 65′ Bonny 5
  • Thuram 5
  • All.Chivu 6

ATALANTA

TOP: Ederson 7 – Giocatore di livello superiore. Cambia volto all’Atalanta.

FLOP: Samardzic 4 – Un mezzo fantasma, appoggia poco e male Scamacca. Nel penultimo e ultimo passaggio sempre impreciso.

  • Carnesecchi 6,5
  • Scalvini 5
  • Djimsiti 6
  • Kolasinac 5,5 / Dal 65′ Hien 6
  • Zappacosta 6
  • De Roon 6 / Dal 76′ De Ketelaere 6
  • Pasalic 5,5
  • Bernasconi 6
  • Samardzic 4 / Dal 51′ Ederson 7,5
  • Zalewski 6,5 / Dal 65′ Sulemana 6,5
  • Scamacca 5 / Dal 51′ Krstovic 7
  • All.Palladino 6

Arbitro: Manganiello 5

Serie A, il tabellino di Inter-Atalanta

INTER-ATALANTA 1-1
Marcatori: 26′ Pio Esposito, 83′ Krstovic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji (79′ De Vrij), Carlos Augusto; Dumfries, Barella (76′ Frattesi), Zielinski, Sucic (46′ Mkhitaryan), Dimarco (65′ Luis Henrique); Pio Esposito (65′ Bonny), Thuram. All.: Chivu

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (65′ Hien); Zappacosta, De Roon (76′ De Ketelaere), Pasalic, Bernasconi; Samardzic (51′ Ederson), Zalewski (65′ Sulemana); Scamacca (51′ Krstovic). All.: Palladino

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo
AMMONITI: Sucic, Kolasinac, Carlos Augusto, Chivu, De Ketelaere
ESPULSO: Chivu
NOTE: 1′ di recupero nel primo tempo, 6′ nel secondo. 80.018 spettatori a San Siro

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1975

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