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Pagelle Sassuolo-Como 2-1, i voti dell’anticipo di Serie A

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Si è concluso il primo anticipo della giornata numero 33 di Serie A con il Sassuolo che ha battuto il Como che rischia di perdere contatto con le rivali per un posto in Champions League.

Sassuolo-Como
I voti di Sassuolo-Como (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il primo tempo ha visto una partita equilibrata e con poche emozioni per quello che riguarda i primi 40 minuti della sfida con la parte finale che è stata ricca di emozioni. I padroni di casa sono passati in vantaggio grazie alla rete di Volpato e giunti al raddoppio con Nzola. A riaprire subito la partita ci ha pensato Nico Paz che, proprio poco prima del fischio finale della prima frazione, ha battuto Turati.

Nella ripresa arriva la girandola dei cambi con Fabregas che ne mette tre già all’inizio della ripresa con l’obiettivo di cambiare le cose. Il Como non riesce però a riacciuffare i padroni di casa e perde una partita che potrebbe pesare molto nella lotta per un posto nella prossima Champions League.

Voti Sassuolo-Como, difesa dei lariani da registrare

SASSUOLO (4-3-3): Turati 6,5; Walukiewicz 6,5, Idzes 6, Muharemovic 6,5, Coulibaly 5,5; Thorstvedt 6, Matic 6,5 (76′ Lipani 6), Koné 6; Volpato 7 (64′ Fadera 6), Nzola 7,5 (76′ Pinamonti 6), Laurienté 7. Allenatore Grosso.
COMO (4-2-3-1): Butez 5,5; Smolcic 6 (46′ Vojvoda 6), Ramon 5, Kempf 5,5, Moreno 5,5; Caqueret 5 (46′ Perrone 6), Da Cunha 6 (72′ Kuhn 6); Baturina 5 (46′ Douvikas 5,5), Nico Paz 6,5, Diao 5,5 (60′ Jesus Rodriguez 6); Morata. Allenatore Fabregas.
ARBITRO: Fourneau
AMMONITI: Ramon, Morata, Koné, Volpato, Moreno, Thorstvedt
MARCATORI: Volpato, Nzola, Paz

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