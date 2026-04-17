Salta la partita di oggi ed è rischio per Inter-Como: i dettagli

È uscito acciaccato dalla gara di campionato di domenica scorsa
Inter e Como torneranno ad affrontarsi per la quarta volta in stagione martedì prossimo allo stadio San Siro. In ballo ci sarà la qualificazione alla finale di Coppa Italia, dopo lo 0-0 della gara d’andata che lascia tutto aperto, anche se i nerazzurri partiranno coi favori del pronostico dopo aver vinto le due sfide di campionato.
Da capire se martedì potranno tornare a disposizione Bastoni e Bisseck, o perlomeno uno dei due. Sicura, invece, l’assenza di capitan Lautaro Martinez. Per quanto riguarda il Como, il grande dubbio ad oggi riguarda la presenza o meno di Sergi Roberto.
Uscito acciaccato dalla gara con l’Inter – Fabregas che lo ha sostituito all’intervallo – lo spagnolo ex Barcellona non figura tra i convocati per la partita di oggi contro il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia, valevole per la 33esima giornata di Serie A.
I CONVOCATI DI FABREGAS
1 BUTEZ Jean
2 KEMPF Marc
3 VALLE Alex
5 GOLDANIGA Edoardo
6 CAQUERET Maxence
7 MORATA Alvaro
10 PAZ Nico
11 DOUVIKAS Tasos
14 RAMON Jacobo
17 RODRIGUEZ Jesus
18 MORENO Alberto
19 KUHN Nicolas
20 BATURINA Martin
21 TORNQVIST Noel
22 VIGORITO Mauro
23 PERRONE Maximo
28 SMOLCIC Ivan
31 VOJVODA Mërgim
33 DA CUNHA Lucas
34 DIEGO CARLOS
38 DIAO Assane
44 CAVLINA Nikola
77 VAN DER BREMPT Ignace
Nell’elenco non figura neanche il centrocampista svedese Lahdo, ancora ai box per un problema accusato con la sua Nazionale.