PAGELLE e TABELLINO Inter-Roma 5-2: Lautaro fa risorgere i nerazzurri (e Thuram). Bastoni ancora frastornato, bene Pisilli fino al crollo

Voti, Top e Flop del big match di Pasqua valevole per la 31esima giornata di Serie A

L’Inter risorge a Pasqua grazie al suo capitano Lautaro Martinez, tornato dopo un mese e mezzo di assenza. Nella doppietta dell’argentino c’è però anche la firma di Marcus Thuram, finalmente incisivo e autore del quarto dei cinque gol che i nerazzurri rifilano a una Roma dai due e più volti.

Dopo un ottimo primo tempo, l’undici di Gasperini (l’Inter è la sua bestia nera…) rimane con la testa e con le gambe negli spogliatoi permettendo ai padroni di casa di dilagare nel giro di una ventina di minuti.

Certo, la differenza l’ha fatta anche la fame di un’Inter che, oltre ad aver ritrovato i suoi big – come non citare Calhanoglu, autore del 2-1 con un destro magnifico – ha mostrato quella fame e condizione fisica mancata nell’ultimo mese. Chivu torna alla vittoria e rivede lo Scudetto più vicino. Domani farà il tifo per un bel pareggio tra Napoli e Milan.

Le Pagelle di Inter-Roma

INTER

TOP: Lautaro 8 – Doppietta pesantissima che fa risorgere l’Inter. Torna lui e la squadra riassapora la vittoria riallungando in testa. Una casualità? Per niente.

FLOP: Bastoni 5,5 – Appare ancora frastornato e fin troppo incerto. Soffre sul piano fisico (in panchina metterà del ghiaccio alla caviglia sinistra) ma anche sotto l’aspetto tecnico, Chivu lo toglie dupo il 4-1 facendogli comunque prendere gli applausi di San Siro.

Sommer 6,5

Akanji 7

Acerbi 7

Bastoni 5,5 / Dal 58′ Darmian 6

Dumfries 6

Barella 7

Calhanoglu 8 / Dal 66′ Sucic 5,5

Zielinski 7 / Dal 75′ Mkhitaryan s.v.

Dimarco 7

Lautaro Martinez 8 / Dal 58′ Bonny 5,5

Thuram 7,5 / Dal 66′ Pio Esposito 6

All.Chivu 7

ROMA

TOP: Pisilli 6,5 – Il migliore, e anche il più prezioso tatticamente, fino a quando la Roma è stata in partita.

FLOP: Ndicka 4 – Dovrebbe essere la guida della difesa, invece si dimostra fin da subito troppo fragile. E il reparto fa acqua da tutte le parti.

Svilar 5,5

Mancini 6,5 / Dal 46′ Ghilardi 5

Ndicka 4

Hermoso 5 / Dall’81’ Ziolkowski s.v.

Rensch 4,5 / Dal 58′ Tsimikas 6

Cristante 5

Pisilli 6,5

Celik 5

Soulé 6 / Dal 64′ El Shaarawy 6

Pellegrini 6

Malen 6

All.Gasperini 4

Arbitro: Sozza 6

Serie A, il tabellino di Inter-Roma

INTER-ROMA 5-2

Marcatori: 2′ e 52′ Lautaro Martinez, 41′ Mancini, 47′ Calhanoglu, 55′ Thuram, 63′ Barella, 70′ Pellegrini

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (58′ Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (66′ Sucic), Zielinski (75′ Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (58′ Bonny), Thuram (66′ Pio Esposito). All.: Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (46′ Ghilardi), Ndicka, Hermoso (81′ Ziolkowski); Rensch (58′ Tsimikas), Cristante, Pisilli, Celik; Soulé (64′ El Shaarawy), Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

ARBITRO: Sozza di Seregno

AMMONITI: Pisilli

NOTE: 2′ di recupero nel primo tempo, 3′ nel secondo. 80.018 spettatori al Meazza.