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PAGELLE e TABELLINO Inter-Roma 5-2: Lautaro fa risorgere i nerazzurri (e Thuram). Bastoni ancora frastornato, bene Pisilli fino al crollo

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Voti, Top e Flop del big match di Pasqua valevole per la 31esima giornata di Serie A

L’Inter risorge a Pasqua grazie al suo capitano Lautaro Martinez, tornato dopo un mese e mezzo di assenza. Nella doppietta dell’argentino c’è però anche la firma di Marcus Thuram, finalmente incisivo e autore del quarto dei cinque gol che i nerazzurri rifilano a una Roma dai due e più volti.

Dopo un ottimo primo tempo, l’undici di Gasperini (l’Inter è la sua bestia nera…) rimane con la testa e con le gambe negli spogliatoi permettendo ai padroni di casa di dilagare nel giro di una ventina di minuti.

Lautaro esulta dopo la doppietta in Inter-Roma
Lautaro super: le pagelle di Inter-Roma (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Certo, la differenza l’ha fatta anche la fame di un’Inter che, oltre ad aver ritrovato i suoi big – come non citare Calhanoglu, autore del 2-1 con un destro magnifico – ha mostrato quella fame e condizione fisica mancata nell’ultimo mese. Chivu torna alla vittoria e rivede lo Scudetto più vicino. Domani farà il tifo per un bel pareggio tra Napoli e Milan.

Le Pagelle di Inter-Roma

INTER

TOP: Lautaro 8 – Doppietta pesantissima che fa risorgere l’Inter. Torna lui e la squadra riassapora la vittoria riallungando in testa. Una casualità? Per niente.

FLOP: Bastoni 5,5 – Appare ancora frastornato e fin troppo incerto. Soffre sul piano fisico (in panchina metterà del ghiaccio alla caviglia sinistra) ma anche sotto l’aspetto tecnico, Chivu lo toglie dupo il 4-1 facendogli comunque prendere gli applausi di San Siro.

  • Sommer 6,5
  • Akanji 7
  • Acerbi 7
  • Bastoni 5,5 / Dal 58′ Darmian 6
  • Dumfries 6
  • Barella 7
  • Calhanoglu 8 / Dal 66′ Sucic 5,5
  • Zielinski 7 / Dal 75′ Mkhitaryan s.v.
  • Dimarco 7
  • Lautaro Martinez 8 / Dal 58′ Bonny 5,5
  • Thuram 7,5 / Dal 66′ Pio Esposito 6
  • All.Chivu 7

ROMA

TOP: Pisilli 6,5 – Il migliore, e anche il più prezioso tatticamente, fino a quando la Roma è stata in partita.

FLOP: Ndicka 4 – Dovrebbe essere la guida della difesa, invece si dimostra fin da subito troppo fragile. E il reparto fa acqua da tutte le parti.

  • Svilar 5,5
  • Mancini 6,5 / Dal 46′ Ghilardi 5
  • Ndicka 4
  • Hermoso 5 / Dall’81’ Ziolkowski s.v.
  • Rensch 4,5 / Dal 58′ Tsimikas 6
  • Cristante 5
  • Pisilli 6,5
  • Celik 5
  • Soulé 6 / Dal 64′ El Shaarawy 6
  • Pellegrini 6
  • Malen 6
  • All.Gasperini 4

Arbitro: Sozza 6

Serie A, il tabellino di Inter-Roma

INTER-ROMA 5-2
Marcatori: 2′ e 52′ Lautaro Martinez, 41′ Mancini, 47′ Calhanoglu, 55′ Thuram, 63′ Barella, 70′ Pellegrini

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (58′ Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (66′ Sucic), Zielinski (75′ Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (58′ Bonny), Thuram (66′ Pio Esposito). All.: Chivu

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (46′ Ghilardi), Ndicka, Hermoso (81′ Ziolkowski); Rensch (58′ Tsimikas), Cristante, Pisilli, Celik; Soulé (64′ El Shaarawy), Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

ARBITRO: Sozza di Seregno
AMMONITI: Pisilli
NOTE: 2′ di recupero nel primo tempo, 3′ nel secondo. 80.018 spettatori al Meazza.

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