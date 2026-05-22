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Inter, Fabregas attacca Zanetti: “Porti rispetto”. Poi è netto su Nico Paz

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Il tecnico del Como furioso col vicepresidente nerazzurro per le parole dell’altro giorno sul talento argentino, come noto obiettivo di mercato di Marotta e Ausilio

Attacco a sorpresa di Fabregas al vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, il quale nei giorni scorsi aveva speso nuove parole di elogio nei confronti di Nico Paz tenendo viva la possibilità di un suo approdo all’Inter nel prossimo futuro.

Grafica Fabregas Zanetti Nico Paz
Inter, Fabregas attacca Zanetti: “Porti rispetto”. Poi è netto su Nico Paz (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

“Mi dispiace, Zanetti è stata una persona molto importante nel calcio e conosce bene le dinamiche – le parole dell’allenatore spagnolo nella conferenza stampa pre Cremonese-Como – Conosco bene Ausilio e Baccin, so che sono loro a prendere le decisioni. Alla fine Nico è un giocatore del Como al 50%, quindi l’unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid“, come noto intenzionato a esercitare la recompra.

“So anche che Zanetti non lavora per il Madrid e il Como – ha tuonato Fabregas – allora bisogna portare rispetto. Ci sono dei piccoli messaggi che non mi piacciono”. Il catalano è sicuro, Nico Paz non approderà alla corte di Chivu: “non giocherà nell’Inter. O tornerà al Real Madrid o giocherà al Como l’anno prossimo”.

Ma cosa aveva detto di preciso Zanetti per far arrabbiare così tanto Fabregas? Spoiler: niente di clamoroso…

“Mi piace moltissimo per come gioca e per la persona che è – le dichiarazioni del vicepresidente dell’Inter a ‘DSports Radio’Al Como ha dimostrato le sue qualità nei primi due anni in Serie A: può diventare un grandissimo calciatore. Da quello che so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo un giorno con la maglia dell’Inter“.

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