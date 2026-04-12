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Probabili formazioni Como-Inter: un solo dubbio per Chivu, Fabregas ha una tentazione

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Le ultime sulle scelte dei due tecnici per la sfida in programma stasera al Sinigaglia e valevole per la 32esima giornata di Serie A

Como-Inter sarà una partita ad alto tasso di rischio. Perché entrambe dovranno far punti, entrambe vincere in ottica raggiungimento dei propri obiettivi.

Per Chivu lo Scudetto, con il Napoli che nel pomeriggio potrebbe ridurre a 4 il distacco aggiungendo ulteriore pressione; per Fabregas la Champions, un sogno che Juve e Roma non vogliono che diventi realtà. Soprattutto i bianconeri, che con il pesante successo a Bergamo hanno effettuato il sorpasso al quarto posto.

Chivu e Fabregas avversari in Como-Inter
Probabili formazioni Como-Inter: un solo dubbio per Chivu, Fabregas ha una tentazione (AnsaFoto/Grok) – Calciomercato.it

L’Inter si è rilanciata con il 5-2 inflitto alla Roma a Pasqua, ma nel frattempo ha riperso il suo capitano e leader Lautaro Martinez. Senza di lui, la squadra ha fatto enorme fatica, vincendo solo 2 delle 6 partite disputate in sua assenza.

A soffrire in modo particolare è l’attacco. A proposito, chi al posto del numero 10? Pio Esposito, a meno di ripensamenti dell’ultima ore. Il classe 2005 farà coppia con Thuram, chiamato a fare davvero la differenza per non far pesare più del previsto il forfait del compagno di reparto.

Per quanto riguarda i restanti nove, Chivu ha un solo piccolo dubbio in difesa, dove rientra Carlos Augusto dalla squalifica (inizierà dalla panchina) ma mancherà di nuovo Bisseck: Francesco Acerbi o Stefan de Vrij al centro, con il primo al momento nettamente favorito. Si va, insomma, verso lo stesso undici che ha sconfitto la formazione di Gasperini, fatta eccezione per Lautaro.

Sponda Como, Fabregas recupera sia Rodriguez che Ramon ma la tentazione di schierarsi a tre dietro resta forte. Probabilmente alla fine opterà per il consueto 4-2-3-1 con Baturina, Nico Paz e Diao a supporto dell’unica punta Douvikas.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-INTER

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Baturina, Paz, Diao; Douvikas. All.: Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All.: Chivu

ARBITRO: Massa

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