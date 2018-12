CALCIOMERCATO FIORENTINA GABBIADINI BOLOGNA SOUTHAMPTON BETIS SPARTAK MOSCA - Da quando è arrivato Ralph Hasenhüttl sulla panchina del Southampton, gli spazi per Manolo Gabbiadini si sono ulteriormente ridotti. Solo quindici minuti contro il Cardiff, poi due tribune consecutive per l'attaccante. Una situazione che può portare all'addio del calciatore, al contrario di quanto preventivato prima dell'esonero di Mark Hughes da parte dei 'Saints'.

Le squadre interessate all'ex Napoli non mancano: in(dove ritroverebbe) eseguono con attenzione la vicenda, mentre in Russia c'è lovigile. CLICCA QUI per tutte le ultime notizie di mercato. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , alla lista delle pretendenti si è aggiunto il, a caccia di un calciatore con le caratteristiche di Gabbiadini in vista dell'ormai imminente sessione didi. Il Southampton ha investito una cifra importante, 20 milioni di euro bonus compresi, nel gennaio del 2017 per portare il 27enne calciatore in. Adesso, l'intenzione del club inglese sarebbero quella di ricavare 13/15 milioni dalla sua eventuale cessione, a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. Situazione, dunque, in divenire per quanto riguarda il futuro di Gabbiadini. Vi terremo aggiornati.