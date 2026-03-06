Il tecnico bresciano potrebbe ripartire dalla Premier dopo l’esperienza col Marsiglia terminata dopo un anno e mezzo
De Zerbi è un nome che fa gola a tanti club. In Italia a Paratici, quindi alla Fiorentina, ma negli ultimissimi giorni è rispuntata anche la pista Milan in contemporanea alle voci – parzialmente smentite – che danno il Real Madrid nuovamente interessato a Max Allegri.
Ma il futuro del tecnico bresciano, da poco lasciatosi col Marsiglia, potrebbe essere in Premier League. Nel massimo campionato inglese ha lasciato un ottimo ricordo, grazie all’ottimo lavoro svolto alla guida del Brighton. Non a caso venne poi cercato dal Manchester United per il post ten Hag, con la trattativa che però neanche entrò nel vivo.
Da Manchester a Londra, già perché più fonti inglesi danno De Zerbi come uno dei candidati più autorevoli a una delle panchine più complicate in assoluto, quella del Tottenham ora soltanto 1 punto sopra dalla zona retrocessione.
De Zerbi potrebbe quindi subentrare al fin qui disastroso Igor Tudor, ammesso che il croato ex Juve resista fino a giugno. Conditio sine qua non, manco a dirlo, la permanenza degli ‘Spurs’ in Premier.