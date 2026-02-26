Fiorentina avanti col brivido: ai viola servono i supplementari per battere lo Jagiellonia

La Fiorentina conquista gli ottavi di finale di Conference League, ma solamente al termine di una sfida sofferta contro lo Jagiellonia che ha costretto i viola ai supplementari.
Dopo lo 0-3 dell’andata la Fiorentina pensava di avere in tasca la qualificazione con gli ospiti che hanno ribaltato tutto portando la sfida ai supplementari grazie allo 0-3 di Firenze.
Ai tempi supplementari sono stati Fagioli e Kean a mettere la qualificazione dalla parte degli uomini di Vanoli che hanno dovuto poi soffrire fino all’ultimo secondo per via del gol del 2-4 dei polacchi. Raggiunti gli ottavi di finale i viola dovranno provare ad arrivare fino in fondo avendo nella Conference League l’unica occasione per raggiungere la qualificazione in Europa in vista della prossima stagione.