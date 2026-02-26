Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Fiorentina avanti col brivido: ai viola servono i supplementari per battere lo Jagiellonia

Foto dell'autore

La Fiorentina conquista gli ottavi di finale di Conference League, ma solamente al termine di una sfida sofferta contro lo Jagiellonia che ha costretto i viola ai supplementari.

Le urla di Vanoli dalla panchina
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo lo 0-3 dell’andata la Fiorentina pensava di avere in tasca la qualificazione con gli ospiti che hanno ribaltato tutto portando la sfida ai supplementari grazie allo 0-3 di Firenze.

Ai tempi supplementari sono stati Fagioli e Kean a mettere la qualificazione dalla parte degli uomini di Vanoli che hanno dovuto poi soffrire fino all’ultimo secondo per via del gol del 2-4 dei polacchi. Raggiunti gli ottavi di finale i viola dovranno provare ad arrivare fino in fondo avendo nella Conference League l’unica occasione per raggiungere la qualificazione in Europa in vista della prossima stagione.

/7
1114

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

5 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

6 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

7 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie