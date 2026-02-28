Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

UFFICIALE Fiorentina, tegola Gosens: “Duplice frattura”

Foto dell'autore

Il laterale viola si è infortunato ieri nel playoff di Conference League.

Duplice frattura per Gosens nel match contro il Jagiellonia valevole per il ritorno del playoff di Conference League e che il laterale tedesco ex Atalanta e Inter ha giocato con la fascia da capitano al braccio.

Robin Gosens
Infortunio Gosens, le ultime (Ansa Foto) – calciomercato.it

Come recita la nota ufficiale del club viola, Gosens “è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia.

La Fiorentina aggiunge che “gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica”. Gosens potrà scendere in campo nelle prossime partite con “un’adeguata protezione”, ossia con una maschera a protezione del volto.

Nella gara col Jagiellonia si sono fatti male pure Solomon e Lezzerini. Con il 2-4 al termine dei supplementari, la squadra di Vanoli ha staccato il pass per gli ottavi in virtù del successo per 3-0 nella sfida d’andata. L’avversaria sarà un’altra squadra polacca, il Rakow sorpresa della Conference League di quest’anno.

/7
1314

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

3 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie