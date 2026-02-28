UFFICIALE Fiorentina, tegola Gosens: “Duplice frattura”

Il laterale viola si è infortunato ieri nel playoff di Conference League.

Duplice frattura per Gosens nel match contro il Jagiellonia valevole per il ritorno del playoff di Conference League e che il laterale tedesco ex Atalanta e Inter ha giocato con la fascia da capitano al braccio.

Come recita la nota ufficiale del club viola, Gosens “è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, giovedì 26 febbraio, ad accertamenti diagnostici ed a videat specialistico maxillo-facciale a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di Conference League con lo Jagiellonia.

La Fiorentina aggiunge che “gli esami effettuati hanno evidenziato una duplice frattura composta a carico del seno mascellare di destra e della parete orbitaria laterale di destra. Tali lesioni non necessitano di correzione chirurgica”. Gosens potrà scendere in campo nelle prossime partite con “un’adeguata protezione”, ossia con una maschera a protezione del volto.

Nella gara col Jagiellonia si sono fatti male pure Solomon e Lezzerini. Con il 2-4 al termine dei supplementari, la squadra di Vanoli ha staccato il pass per gli ottavi in virtù del successo per 3-0 nella sfida d’andata. L’avversaria sarà un’altra squadra polacca, il Rakow sorpresa della Conference League di quest’anno.