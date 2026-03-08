Tutti gli occhi del calcio italiano sono puntati sul derby tra Milan e Inter valido per la giornata numero 28 del campionato italiano con le due squadre che si stanno giocando molto della propria stagione.
L’Inter vuole tenere a distanza di sicurezza i cugini rossoneri e mettere così le mani sul titolo del 2026, mentre gli uomini di Massimiliano Allegri vogliono provare ad avvicinarsi e guadagnare punti sulle rivali nella corsa alla Champions League.
Le telecamere di DAZN hanno inquadrato Sergio Ramos a San Siro con i tifosi del Milan che sognano un suo arrivo alla corte di Massimiliano Allegri per il finale di stagione. L’infortunio di Matteo Gabbia, fuori per circa un mese dai campi di gioco, ha messo i rossoneri in grande emergenza per quello che riguarda la difesa.
Nei giorni scorsi si è parlato a lungo di un possibile arrivo dello spagnolo al Milan in questo finale di stagione per provare a rinforzare il reparto arretrato. Svincolato dopo la fine del suo contratto con il Monterrey, il centrale è alla ricerca di una nuova sistemazione per provare a guadagnare un posto nella nazionale spagnola in vista del prossimo mondiale.