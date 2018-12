ROMA SASSUOLO VAR / La tecnologia è stata una delle protagoniste di Roma-Sassuolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Prima la VAR ha confermato il rigore per il contatto tra Schick e Ferrari , poi la Goal Line Technology ha evitato che venisse assegnata una rete agli emiliani sul maldestro tocco dello stesso Schick con la palla che non ha superato la linea per questione di millimetri. Episodi sui quali Ilario, noto giornalista e speaker romano, ha detto la sua attraverso le frequenze di 'Radio Radio': "Per me quello delera gol (in riferimento al quasi autogol di Schick,ndr) e se non te lo danno ti incaz**. Il rigore per i giallorossi è molto generoso e se te lo danno contro ti incaz**. Devo dire che da quandoè uscito allo scoperto contro gli arbitri eil giorno dopo ha parlato in quel modo, laè più rispettata".