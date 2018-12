Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: affare dallo Schalke 04

CALCIOMERCATO MILAN GEIS ROMA/ Emergenza a centrocampo per il Milan che dovrà fare a meno di Biglia ancora per molto tempo. Ai rossoneri mancano alternative in mezzo al campo oltre a Kessié e Bakayoko, con Montolivo che non sembra rientrare nei piani di Gattuso. Il rinforzo giusto per gennaio potrebbe arrivare dalla Germania: Johannes Geis.

Il regista tedesco (all'occorrenza anche difensore centrale) è in scadenza di contratto con lo: ingaggiabile gratis a fine stagione, potrebbe essere acquistato a prezzo ridotto nel mercato invernale, con il club tedesco disposto a cederlo a cifre inferiori pur di non perderlo a costo zero in estate. Il Milan ci pensa, così come la Roma: i giallorossi devono fare i conti con l'infortunio di Danielee Geis, per caratterisiche, potrebbe proprio fare al caso del club capitolino.