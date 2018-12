CALCIOMERCATO AGENTE SVANERA / Segnatevi questo nome: Hubert Turski. "E' una punta centrale polacca classe 2003 del Pogon - ha detto Riccardo Svanera, agente e intermediario che opera a livello internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - Sto provando a portarlo in Italia perché ha dei margini di crescita importanti". Turski è stato proposto a diversi club italiani ma, stando a quanto raccolto, nei prossimi giorni effettuerà un provino in Spagna, col Valencia.

Svanera ha comunque fra le mani altri grandi talenti, vedi Alejandrodel Granada - "E' un trequartista classe '99, alto circa 174 cm e cresciuto nel Siviglia" -, Victor"E' un difensore danese classe '98 di proprietà del Nordsjaelland, non è ancora pronto per lama qui in Italia avrebbe la possibilità di crescere molto - e Ulysses, "talento statunitense del vivaio dei- ha svelato Svanera a Calciomercato.it - E' alto 170 cm, velocissimo e può fare sia l'ala destra che quella sinistra. Gioca già in Mls e lo abbiamo già offerto a, Genoa e Atalanta. E' un po' piccolo fisicamente, però si vede che ha qualcosa in più". Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI

In orbita campionato italiano c'è anche Eray Comert, "difensore svizzero classe '98 del Basilea. Lo seguo come intermediario fin da quando era al Sion" ha specificato Svanera che, in conclusione, ci ha segnalato altri due giovanissimi talenti già in Italia, all'Atalanta: l'esterno ivoriano di 16 anni Amad Traore e il centrocampista svedese classe 2000 Dejan Kulusevski. Il primo potrebbe fare il salto in prima squadra a partire della prossima stagione, il secondo essere utilizzato per fare cassa nel calciomercato estivo che verrà.

