I 10 migliori giocatori in scadenza nel 2025: non solo David tra i super parametri zero

Non c’è solo Jonathan David tra i calciatori in scadenza di contratto più desiderati sul mercato: la top 10 con i migliori nomi a parametro zero nel 2025

Il calciomercato non dorme mai. Anche quando la campagna acquisti di tutto il mondo è ferma, le trattative sono sempre in fase di sviluppo, soprattutto dietro le quinte. L’inizio di stagione ha già messo in evidenza potenziali lacune di alcune squadre, qualche delusione, degli exploit e ha portato a referto degli infortuni.

Situazioni che la scorsa estate sono state messe in standby o valutate non prioritarie, si sono trasformate in emergenze assolute. Ma spesso il mercato non è solamente acquisti e cessioni, bensì anche trattative per eventuali rinnovi e tentativi di trattenere i migliori giocatori nella propria squadra. E’ questo il caso di tutti quei calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2025.

Atleti che, in caso di mancato rinnovo contrattuale, si ritroveranno ad essere disponibili gratuitamente sul mercato a partire dal 1° luglio. I cosiddetti parametri zero che, ormai però, non si uniscono mai ad una squadra realmente in maniera gratuita. Tra cartellino e commissioni, spesso le cifre restano esorbitanti. Non per tutti è così, e abbiamo quindi deciso di riportare quelli che secondo noi, e anche parzialmente secondo il valore economico di Trasfermarkt, sono i 10 migliori giocatori in scadenz per la prossima estate.

Paulo Dybala: il caos Roma lo allontana dalla Serie A

Il primo nome che abbiamo scelto è anche quello più vicino al nostro campionato. Parliamo ovviamente di Paulo Dybala, che vedrà scadere il suo contratto nel 2025 proprio come tutti i giocatori che vedrete in questa top 10. Va fatta però una specifica importante nel suo caso: nel contratto dell’argentino è presente una clausola di rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle presenze nel triennio in giallorosso e quest’anno basteranno 14 presenze per farlo scattare. In estate ha scelto di rimanere alla Roma, rifiutando l’Arabia, e, nonostante il caos in casa giallorossa di questa stagione, potrebbe quindi non lasciare gratuitamente i capitolini e la Serie A a luglio.

Virgil van Dijk: è finita l’era del super difensore?

Ha vinto da protagonista una Champions League con il Liverpool qualche anno fa, meritando anche di finire nella top 3 del Pallone d’Oro. Ora la sua avventura con i Reds sembra terminata. Nonostante stia giocando praticamente sempre in questa stagione, i 33 anni che ha sulla carta d’identità iniziano a farsi sentire per Virgil van Dijk, potrebbe scegliere di salutare la Premier League per chiudere la carriera altrove.

Heung-Min Son: il talento coreano cambia aria

Arrivato al Tottenham nell’agosto del 2015, dopo 10 anni potrebbe lasciare gli Spurs. La fine di un’era, tuttavia, non è così scontata. Gli Spurs, infatti, stanno pensando di esercitare l’opzione unilaterale di rinnovo fino al 30 giugno del 2026, confermando l’attuale ingaggio.

Kevin De Bruyne: le sirene arabe lo tentano

Kevin De Bruyne è stato uno dei calciatori più forti di sempre nel suo ruolo, tra i migliori in assoluto negli ultimi anni, se non il migliore. La sua avventura al Manchester City sembrerebbe essere al viale del tramonto e in estate potrebbe scegliere la strada dell’Arabia Saudita che lo ha già corteggiato prima dell’inizio di questa stagione.

Joshua Kimmich: il Bayern Monaco lo lascia partire

A febbraio compirà 30 anni, ma con il Bayern Monaco le sta giocando ancora tutte. I tedeschi lo lasceranno davvero partire a parametro zero in estate? Kimmich, dopo 10 anni con i bavaresi e una vita in Bundesliga, potrebbe andare alla ricerca di un’ultima grande esperienza, magari altrove, sempre che il Bayern non torni su suoi passi e trovi un accordo per prolungare il contratto.

Alphonso Davies: il paradosso del terzino canadese

E’ incredibile pensare che quello considerato da moltissimi il terzino sinistro più forte al mondo, si ritrovi a poter salutare il Bayern Monaco a parametro zero in estate. Anche il contratto del canadese scadrà nel 2025 e fa davvero riflettere che a pochi mesi dal termine ultimo, i bavaresi non si siano ancora seduti seriamente per accordarsi con il giocatore e l’entourage. A 25 anni diventerebbe l’oggetto del desiderio di qualsiasi altro club.

Jonathan David: il desiderio di Inter e Juventus

Siamo giunti al nome più desiderato e chiacchierato in Italia tra i giocatori in scadenza di contratto nel 2025. Parliamo ovviamente ti Jonathan David, che da tempo ormai è accostato alla Juventus. Ai bianconeri ha anche segnato in Champions League in questa stagione e ha confermato le sensazioni che Cristiano Giuntoli ha da quando era ancora nel Napoli. Il Lille potrebbe perderlo a parametro zero in estate, oppure provare a incassare qualcosa a gennaio, quando sia Juve che Inter sarebbero tagliate fuori non avendo più posti da extracomunitario.

Mohamed Salah: sempre devastante

Non sarà più nel suo prime è vero. Compirà 33 anni a giugno e anche questo è vero. Ma la classe di Mohamed Salah resta sempre la stessa. Ancora una stagione in doppia doppia per l’egiziano, che continua a trascinare il Liverpool. Difficilmente sceglierà un altro club di Premier la prossima estate, anche per una questione di rispetto nei confronti dei suoi tifosi. Se anche dovesse trasferirsi in Arabia, farebbe la differenza come nessun’altro nella competizione.

Leroy Sané: tra i più giovani verso la scadenza

Il suo valore di mercato sta pian piano scendendo, ma Leroy Sané vale ancora 60 milioni di euro. Al Bayern Monaco non sta facendo la differenza come ci si immaginava, motivo per cui il club lo sta lasciando procedere verso la sua scadenza di contratto, ma il classe 1996 resta un valore aggiunto per chiunque lo metterà sotto contratto, specialmente se a parametro zero la prossima estate.

Alexander-Arnold: lo aspetta il Real Madrid

Ha da poco compiuto appena 26 anni e resta uno dei terzini più forti al mondo. Clamorosamente in scadenza di contratto con il Liverpool, Alexander-Arnold sembra destinato già al Real Madrid. I Blancos starebbero aspettando l’estate per portarlo a parametro zero in squadra ed il calciatore inglese è pronto ad una nuova avventura, dopo gli straordinari successi con i Reds.