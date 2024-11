Chiesa non basta, il Liverpool prende il post Salah dalla Serie A

Il Liverpool pensa al dopo Salah e Slot non si accontenta di Chiesa: i Reds puntano ancora i radar in Serie A

Non basta Federico Chiesa. Il Liverpool sfoglia la margherita e pensa a chi potrebbe essere il nome giusto per rimpiazzare Mohamed Salah.

In scadenza di contratto a fine stagione, l’attaccante egiziano sembra essere arrivato alla sua ultima stagione in maglia Reds. Di un suo addio, probabile destinazione l’Arabia Saudita, si parla ormai da mesi ed allora la società inglese sta già iniziando a lavorare per un eventuale sostituto. Negli ultimi giorni si è parlato di un accordo già chiuso con Omar Marmoush dell’Eintracht Francoforte, ma le cose potrebbero anche non stare così.

Ne è convinto, infatti, il giornalista inglese Graeme Bailey che a ‘Rousing the Kop’ spiega che il Liverpool non sarebbe così avanti con l’egiziano ed avrebbe altre priorità per rinforzare il proprio attacco. Il riferimento è a Khvicha Kvaratskhelia, talento del Napoli, 24 anni e un futuro ancora tutto da scrivere. Il georgiano ha uno degli ingaggi più bassi della rosa di Conte e da tempo si prova a trovare un accordo per il rinnovo.

Calciomercato Napoli, il Liverpool vuole Kvaratskhelia

Le parti non sono riuscite ancora ad avvicinarsi in maniera definitiva: il calciatore chiede un ingaggio da 8 milioni di euro, il Napoli fatica a smuoversi dall’offerta di circa 6 milioni e c’è poi anche il problema clausola da superare.

Una situazione che, dovesse prolungarsi ancora fino alla prossima estate, significherebbe cessione quasi scontata. Ed è questo che tenta il Liverpool che Kvaratskhelia lo segue da tempo e che potrebbe sceglierlo come sostituto di Salah. Il problema nella trattativa sarebbe rappresentato dalla valutazione che De Laurentiis fa del georgiano, una valutazione che potrebbe toccare anche quota 100 milioni.

Cifra molto importante e che potrebbe frenare i Reds, anche perché sul mercato ci sono alternative anche a prezzo più abbordabile. Una porta in Spagna, dove Nico Williams potrebbe essere acquistato per poco meno di sessanta milioni di euro visto la clausola presente nel suo contratto. In quel caso l’ostacolo sarebbero le big spagnole che da tempo lo hanno messo nel mirino. Il momento della scelta per il Liverpool però sta arrivando.