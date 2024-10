I vincitori del Pallone d’Oro, la top 10 con più successi: grandi assenti dal podio

I vincitori del Pallone d’Oro, la top 10 con i calciatori che hanno ricevuto per più volte l’ambito premio: tanti assenti illustri dal podio

Come ogni anno, France Football premia il miglior giocatore al mondo con l’ambito premio del Pallone d’Oro. E’ il trofeo individuale più ricercato da ogni calciatore e dal 1956 è stato assegnato ogni anno, ad eccezione del 2020 a causa della pandemia da Covid. Fino alla metà degli anni ’90 era un premio riservato solamente ai calciatori europei e dunque in questo elenco non troverete mai giocatori come Pelé o Maradona.

Nel corso della storia, sono stati per lo più attaccanti o giocatori molto offensivi ad aver alzato questo premio, ma qualche eccezione come Cannavaro, Yashin o Modric hanno reso più speciali alcune edizioni della kermesse. Per l’Italia sono state poche le gioie nel corso degli anni, ma possiamo vantare, con Francia e Germania, la più grande varietà di calciatori vincenti: cinque. Parliamo ovviamente di Sivori, Rivera, Paolo Rossi, Baggio e il sopracitato Cannavaro.

Pallone d’Oro, la top 10 dei pluricampioni: chi ha vinto di più

L’Italia, prima dell’edizione 2024, è sesta nella classifica generale di numero di Palloni d’Oro conquistati, al pari di Brasile e Inghilterra, appunto con 5 titoli. Argentina, Francia, Germania, Olanda e Portogallo ne hanno di più, anche per merito di un singolo giocatore, come vedremo più avanti stesso in questa speciale top 10.

Ma come viene assegnato il tanto discusso Pallone d’Oro? I criteri per l’assegnazione vengono descritti nell’articolo 10 del regolamento e tengono conto delle prestazioni individuali e di squadra del giocatore durante l’anno considerato, il del valore del calciatore in considerazione del talento e del fair play dimostrato ed infine della carriera e della personalità e carisma dell’atleta. Negli ultimi anni, le votazioni si sono indirizzate verso i giocatori migliori per qualità tecniche o più semplicemente per chi ha vinto di più anche con squadra e nazionale.

Altra modifica fondamentale è quella legata al metodo di assegnazione per il periodo da prendere come riferimento. Fino all’edizione 2021, infatti, il premio era assegnato sulla base delle prestazioni negli anni solari di riferimento. Dal 2022 è assegnato sulla base delle prestazioni nella stagione calcistica di riferimento, calcolata dal 1º agosto al 31 luglio dell’anno seguente.

Dalla prima storica assegnazione nel 1956 con Stanley Matthews come vincitore, sono trascorsi 68 anni, con 67 edizioni già disputate al 2023 e sono 44 i vincitori diversi. Diversi, infatti, sono i pluricampioni. Più precisamente 10, che hanno vinto il Pallone d’Oro almeno 2 volte. Ma conoscete perfettamente tutti i loro nomi?

La top 10 del Pallone d’Oro

Il primo doppio vincitore del Pallone d’Oro è Alfredo Di Stefano che nel 1957 e nel 1959 è riuscito a far suo il trofeo. Nel 1956 la leggenda del Real Madrid arrivò seconda, sfiorando quindi il tris, che a pochi è riuscito nella storia. Scomparso ormai 10 anni fa, l’attaccante resterà per sempre nella storia per i 15 titoli vinti con i Blancos, tra cui 5 Coppe dei Campioni.

In ordine cronologico, il secondo giocatore in grado di vincere 2 Palloni d’Oro è stato Franz Beckenbauer. Venuto a mancare lo scorso gennaio, il tedesco rappresenta una grande eccezione rispetto agli standard del trofeo. Giocando come difensore, o forse meglio dire libero, è una rarità nel suo genere. Storico anche il Mondiale vinto con la Germania. Suoi i trofei individuali nel 1972 e nel 1976.

Quelli furono anche gli anni di Kevin Keegan, più precisamente 1978 e 1979. E’ il primo, fin qui in questa lista, ad essere riuscito a vincere il trofeo per due anni consecutivi, ma a fermarsi poi a solamente due, dato che qualcuno riuscirà a fare di meglio. L’attaccante inglese è una leggenda del Liverpool, con il quale ha vinto anche una Coppa dei Campioni, la prima storica del club.

La doppietta consecutiva in termini temporali è riuscita anche a Karl-Heinz Rummenigge nel 1980 e 1981. L’attaccante tedesco ha vinto tutto con il Bayern Monaco ed è il quinto miglior marcatore nella storia del club tedesco. Ad oggi fa ancora parte del club, che gli ha permesso di diventare una leggenda nel calcio mondiale.

L’ultimo nome in grado di vincere 2 volte il Pallone d’Oro è il primo calciatore non europeo di questa lista. E’ necessario fare un balzo in avanti fino alla fine degli anni ’90 e addirittura all’inizio del nuovo millennio. Per qualcuno è stato addirittura il più forte calciatore di tutti i tempi, eppure è un grande assente dal podio. Parliamo ovviamente di Ronaldo Nazario de Lima, ovvero “Il Fenomeno”. Nel 1997 a soli 21 anni fece suo il trofeo e si è ripetuto nel 2002 dopo il secondo Mondiale vinto con il suo Brasile, questa volta più da protagonista.

Il podio del Pallone d’Oro

E arriviamo all’élite totale, quei giocatori che sono stati in grado di vincere addirittura più di 2 volte il Pallone d’Oro. Il terzo posto, quello della medaglia di bronzo, è condiviso addirittura da tre calciatori, in grado di vincere per 3 volte il trofeo. Partiamo da Johan Cruyff, genio e sregolatezza. Il primo calciatore in assoluto a vincere per due volte consecutive il titolo. Dopo essere stato eletto vincitore nel 1971, infatti, ha replicato nel 1973 e nel 1974. Un’eterna icona.

E’ di Michel Platini il merito, invece, di essere riuscito a diventare il Pallone d’Oro per la prima volta per tre anni consecutivi. Nel 1983, 1984 e 1985 è stato il francese a far suo il premio, sempre con la maglia della Juventus. Un’assoluta leggenda. Un altro calciatore infinito è stato Marco van Basten, che con la maglia del Milan è riuscito a far suo il titolo nel 1988, 1989 e 1992. L’olandese ha incantato la Serie A, vinto 2 Coppe dei Campioni e anche un titolo europeo con la sua nazionale.

E infine i due mostri sacri, quelli che tutti aspettavano. Al secondo posto di questo elenco c’è ovviamente Cristiano Ronaldo, con i suoi 5 Palloni d’Oro nel 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017. Il portoghese ha rivoluzionato il calcio moderno tra Manchester United e Real Madrid, diventando un’icona dentro e fuori dal campo. Ancora oggi, a 40 anni, segna in Arabia Saudita.

Il suo eterno dualismo lo ha portato a sfidare per oltre un decennio il re indiscusso di questa top 10: Lionel Messi. L’argentino ha vinto da solo 8 Palloni d’Oro. Qualcuno assolutamente meritato, qualcuno anche decisamente più discutibile. Leggenda del Barcellona ha trionfato nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023. La loro epica rivalità sembra giunta definitivamente al termine e difficilmente li rivedremo mai più trionfare, ma hanno segnato indelebilmente la storia del Pallone d’Oro.