Napoli e il ricordo di Diego: commozione in memoria di Maradona | ESCLUSIVO

A Napoli il ricordo per Diego Armando Maradona: la commozione nel giorno del compleanno del ‘Pibe de Oro’

Una grande festa in un giorno speciale. E poco c’entra la vittoria ottenuta a San Siro contro il Milan che consolida il Napoli in vetta alla classifica. Perché senz’altro non sono mancati festeggiamenti per il successo contro i rossoneri, ma il 30 ottobre per i supporters partenopei sarà sempre un giorno speciale.

Perché il 30 ottobre 1960 nasceva a Lanus, nella provincia di Buenos Aires, Diego Armando Maradona, l’uomo che per Napoli e per il Napoli rappresenta praticamente ogni cosa. A Diego è stato intitolato lo stadio dopo la sua scomparsa, il Napoli ha deciso di ritirare la sua maglia numero 10 e, dopo il suo decesso, una scultura in bronzo è stata esposta nel piazzale antistante gli ingressi del settore Distinti. A realizzarla Domenico Sepe, scultore, che è intervenuto anche in diretta nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube.

Napoli, Sepe: “Che commozione rivedere la statua di Maradona”

“Oggi, per dirla in maniera ironica, rappresenta un po’ il Natale dei napoletani” ha affermato Sepe ai nostri microfoni, senza nascondere la propria commozione.

“Ho deciso di realizzare l’opera perché dedicata all’infanzia non solo mia, ma di tutti i napoletani. Maradona allo stadio ha fatto sognare grandi e piccoli. Ho ricordi vivi che mi ricordava gli abbracci, le gioie e i sorrisi e ho deciso di realizzare d’impeto questa struttura. Rivederla è fantastico, mi commuove” ha affermato Sepe con voce rotta dall’emozione. La statua, che era stata appunto esposta fuori dallo stadio dopo la morte di Diego, era stata inizialmente donata al Comune. Dopo alcune problematiche, la statua ora appartiene al museo Maradona e in occasione del compleanno del ‘Diez’, ha effettuato un percorso itinerante nei luoghi simbolo di Napoli, tornando appunto all’esterno dello stadio a lui dedicato.

Festa a largo Maradona per celebrare l’anniversario di nascita di Diego. Oggi avrebbe compiuto 64 anni. Ma per Napoli resta vivo nei ricordi. E non manca occasione per ricordare che “la capolista se ne va” 📽️ @calciomercatoit#30ottobre #Maradona #Napoli pic.twitter.com/VJCUfpR3yU — Zullotwit (@zullotwit) October 30, 2024

Un tour che si è poi concluso in largo Maradona, dove ha sede il murales dedicato al fuoriclasse argentino, in una giornata dove sono riaffiorati ricordi ed emozioni.