Pallone d’Oro a Rodri, la reazione social di Vinicius e Ancelotti diventa virale

La vittoria di Rodri del Pallone d’Oro alimenta le polemiche con il Real Madrid che ha disertato la premiazione: le stoccate di Ancelotti e Vinicius

Previsioni delle ultime ore confermate, questa volta nessuna sorpresa: Rodri ha vinto il Pallone d’Oro 2024, superando il favorito numero uno fino a ieri, Vinicius.

Il brasiliano sembrava destinato a trionfare dopo aver trascinato il Real Madrid a vincere la Champions League (segnando anche in finale) e la Liga spagnola. Questa mattina, invece, la doccia gelata con la società spagnola che viene a conoscenza che l’ambito riconoscimento non sarebbe andato al brasiliano e per protesta decide di disertare la cerimonia di Parigi. Nessun rappresentante dei blancos è quindi volato in Francia, neanche Carlo Ancelotti che ha vinto il premio come miglior allenatore dell’anno.

Vittoria per Rodri tra le polemiche che si sono alzate anche in sala quando Weah stava per leggere il nome del vincitore: numerosi presenti hanno urlato il nome di Vinicius. Una protesta che è continuata anche dopo la cerimonia, sui social, ed ha visto tra i protagonisti lo stesso attaccante brasiliano e Carlo Ancelotti.

Pallone d’Oro, bufera Vinicius: reazione virale

Il brasiliano non ha impiegato molto tempo a far conoscere il suo pensiero dopo che il Pallone d’Oro è andato a Rodri.

Su X l’attaccante del Real Madrid ha scritto la frase: “Lo farei 10 volte se necessario. Non sono preparati”. Un tweet enigmatico ma che per molti era un chiaro riferimento alla decisione di non presentarsi a Parigi per protesta contro la mancata assegnazione del premio. Protesta anche Ancelotti che nel ringraziare tutti per essere stato nominato allenatore dell’anno, non risparmia una stoccata: “Voglio ringraziare la mia famiglia, il mio presidente, il mio club, i miei giocatore, soprattutto Vinicius e Carvajal”.

Una frecciata all’indirizzo di chi organizza l’evento più atteso dell’anno. Si schiera dalla parte di Vinicius anche il suo connazionale Douglas Luiz, attaccante della Juventus, che con una storia su Instagram fa sapere di essere contrario all’assegnazione del premio a Rodri: “Sappiamo tutti chi ha davvero meritato di vincere il Pallone d’Oro, siamo tutti con te fratello, faremo di tutto affinché tu un giorno tu possa vincere quel Pallone d’Oro. Nulla contro Rodri – la conclusione della storia del bianconero -, al contrario: complimenti”.