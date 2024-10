Le squadre di calcio con più tifosi al mondo, non c’è la Juve: scopri la top 10

Scopri quali sono le 10 squadre di calcio con il maggiori numero di tifosi in tutto il mondo: la classifica ti potrebbe sorprendere

E’ lo sport più popolare al mondo e la conseguenza è che milioni di persone sparse per tutti i continenti supportino la propria squadra del cuore. Che si tratti del piccolo club del paese o del colosso pluricampione, l’amore per un club sarà sempre incondizionato e irrazionale. Una passione che parte da bambini, che ti parte dal profondo del cuore, che ti condiziona l’umore e che ti accompagna per tutta la vita.

Ore passate davanti ad uno schermo a seguire i colori che ti hanno fatto innamorare. Centinaia e centinaia di euro spesi per le trasferte o per abbonamenti televisivi, gadget e maglie ufficiali. Essere tifosi è meraviglioso, ma vi siete mai chiesti quali siano le 10 squadre di calcio con il maggior numero di sostenitori in tutto il mondo?

La top 10 delle squadre di calcio con più tifosi al mondo

E’ facile pensare che i club con più tifosi al mondo siano anche i più vincenti. Il ragionamento non è sbagliato, ma non corrisponde al 100% alla realtà. Non tutte le squadre con il maggior numero di trofei sono le più amate. Sicuramente la loro popolarità ha permesso loro di acquisire popolarità anche tra i fan più occasionali e questo ha consentito di scalare la nostra classifica.

Chiaramente un censimento certo non c’è e sarebbe assurdo ed impossibile immaginare un numero preciso. Con l’aiuto, però di analisi di dati legati ai social, al merchandising e agli ascolti tv, il portale Zeelo è riuscito a produrre una stima approssimativa attraverso una ricerca specializzata (ripresa da Transfermarkt.it). Come facilmente pronosticabile, sono i club di Premier League a primeggiare per numero di squadre presenti nella top 10, ma non mancano anche le squadre di Serie A.

Il nostro campionato, più di 20 anni fa, avrebbe forse detto la sua in maniera molto più convincente in tutto il mondo, ma le nuove generazioni sono chiaramente più attratte da altri club, che nel corso degli ultimi anni hanno saputo imporsi meglio nel panorama europeo e non solo.

Al decimo posto della classifica troviamo il Bayern Monaco, con 45 milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo. La miglior squadra di Germania, nonché ovviamente l’unica presente nella top 10. I bavaresi sono stati dominanti in tutti questi anni in Bundesliga e con 33 campionati vinti nella loro storia e 3 Champions League alzate dal 2000 ad oggi, hanno accumulato un forte tifo.

In nona posizione ecco la prima squadra italiana, ovvero l’Inter e i suoi 55 milioni di tifosi. I nerazzurri hanno saputo conquistare un numero enorme di italiani, ma non solo, anche grazie ai successi casalinghi (20 scudetti) e quelli internazionali (su tutti il Triplete del 2010). Una storia che prosegue da generazioni.

Un gradino più sopra e troviamo anche la seconda squadra italiana della classifica, il Milan, con ben 95 milioni di tifosi in tutto il mondo. Un divario enorme dalle posizioni precedenti, merito dei grandi campioni passati per il club rossonero, le 7 Champions League vinte e i 19 scudetti portati a casa. Una storia gloriosa, per un club amato ovunque.

Settima e sesta posizione sono tutte inglesi con i 100 milioni del Liverpool e i 110 del Manchester City. La storia contro la modernità. Uno dei club più importanti in Premier, contro una realtà molto recente, che ha saputo imporsi anche grazie a spese faraoniche sul mercato.

La top 5 dei club più tifati

Rispettivamente con 125 e 145 milioni di tifosi, si avvicinano al podio l’Arsenal ed il Chelsea. Due storiche realtà del calcio inglese, che negli ultimi anni (specialmente i Gunners), non hanno saputo mantenere sempre alta l’asticella. Tra cocenti delusioni e mercati dispendiosi ma inconcludenti, la resa è stata terribile.

Il podio potrebbe sorprendervi. In terza posizione con 350 milioni di tifosi in tutto il mondo c’è il club più vincente d’Europa, ovvero il Real Madrid. A sorpresa i Blancos non sono in vetta in questa top 10, che vede al secondo posto i rivali storici del Barcellona con ben 450 milioni di tifosi provenienti da ogni parte del mondo. Il dualismo CR7-Messi dello scorso decennio ha sicuramente aiutato ad un boost in termini di sostenitori.

Il primato? Tutto della grande decaduta Manchester United e i suoi 650 milioni di tifosi, che da anni ormai soffrono dietro ai Red Devils, non più dominanti come un tempo. Una gestione scellerata da parte della dirigenza, che ha portato ad un tracollo vertiginoso e rumoroso.