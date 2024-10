Trattativa con Marotta: colpo di scena e annuncio UFFICIALE prima di Inter-Juve

Si avvicina Inter-Juventus, il big match si accende già sul mercato: Marotta avvia la trattativa per lo scippo clamoroso al club bianconero

Mancano due giorni a Inter-Juventus e naturalmente l’appuntamento è molto sentito, già carico di elettricità e di tensione, per tanti motivi. Sfida delicata per gli equilibri di alta classifica, con punti in palio già piuttosto pesanti sia per i campioni d’Italia che per i bianconeri, lanciati all’inseguimento del Napoli capolista, e con diverse tematiche a tenere banco nella lunga vigilia.

Non mancheranno problemi di formazione sia per Simone Inzaghi che per Thiago Motta, alle prese con diverse assenze cui dovranno trovare una soluzione. Il duello si accende già anche dal punto di vista arbitrale, con la designazione di Guida finita del mirino, dopo che l’arbitro si è reso protagonista, in Champions League, di un arbitraggio rivedibile in Atletico Madrid-Lille. Per quanto concerne l’Inter, una vigilia resa dalle temperature più alte dalla rivoluzione in seno a Oaktree, con diverse figure destinate a cambiare nel management del club a tutti i livelli. A questo proposito, Beppe Marotta ci mette del suo e rilancia la sfida di mercato al suo passato, con una mossa che sarebbe un vero e proprio ‘sgarbo’ alla Juventus.

Dalla Juventus all’Inter: Marotta vuole Calvo, ma arriva la smentita UFFICIALE

Nelle ultime ore si è parlato di un obiettivo ben preciso che il presidente nerazzurro avrebbe messo nel mirino. Vale a dire, la sua vecchia conoscenza Francesco Calvo.

I due hanno lavorato insieme in passato alla Juventus. Esautorato a un certo punto da Agnelli, Calvo era poi tornato a pieno titolo nella dirigenza dopo il ribaltone tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, voluto da John Elkann. Oggi, in seno al club bianconero, Calvo ricopre l’incarico di Managing Director Revenue & Institutional Relations.

Stando al ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe stato un contatto nelle ultime ore tra lui e Marotta, che vorrebbe seriamente portarlo dalla sua parte, all’Inter. Uno scenario di mercato che di sicuro contribuisce a infiammare ulteriormente la rivalità tra la Beneamata e la Vecchia Signora, a poche ore dall’ennesimo match al cardiopalma.

Va detto, però, che la notizia di Calvo all’Inter è stata prontamente smentita dal diretto interessato dopo l’assemblea di Lega a Milano.

🎥 #Juventus – #Calvo smentisce le voci su un passaggio nella dirigenza dell’#Inter: “Non c’è niente di vero, non vale la pena commentare. Ho visto #Marotta solo per le tematiche di oggi in assemblea” 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/JIDNOeBn1r — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 25, 2024

“Non c’è niente di vero, non vale la pena commentare – le parole di Calvo intercettate dall’inviato di Calciomercato.it – Ho visto Marotta solo per le tematiche di oggi in assemblea”.