Firma fino al 2029: il Milan ha un piano per stoppare il Barcellona

Il Milan preoccupato dalle mosse di Barcellona e Manchester City per un rossonero: firma fino al 2029 e ingaggio ritoccato verso l’alto

Senza scendere in campo, il Milan può concedersi una settimana tipo prima di tornare a giocare. Dalla vittoria contro il Bruges alla sfida contro il Napoli di martedì prossimo passeranno esattamente sette giorni.

Giorni particolari con la partita con il Bologna rinviata tra le polemiche e la necessità per Fonseca di ripianificare allenamenti e formazioni in vista del big match contro la squadra di Conte. Un Milan-Napoli che i rossoneri sono chiamati a vincere per riavvicinarsi alla vetta e dare segnali di continuità dopo le vittorie contro Udinese e i belgi. Ma lo dovranno fare senza due big come Reijnders e Theo Hernandez: la loro squalifica doveva essere scontata contro il Bologna, ma il rinvio ha posticipato tutto alla sfida contro gli azzurri, suscitando le grandi polemiche dei tifosi milanisti.

Proprio l’olandese è al centro anche delle voci di mercato con due big d’Europa come Barcellona e Manchester City: entrambe sono interessate al centrocampista, protagonista proprio nell’ultima partita Champions con una doppietta. Il Milan però vuole evitare qualsiasi tentazione ed è pronto a blindare il calciatore.

Milan, rinnovo Reijnders: il piano per blindarlo

Il piano dei rossoneri per evitare che Reijnders diventi obiettivo concreto delle due big europee è prolungare il suo contratto e adeguargli l’ingaggio.

Ecco allora che indiscrezioni raccontano che la dirigenza del Milan si stia già muovendo con l’entourage del calciatore per rivedere i termini dell’accordo: la durata dovrebbe essere prolungata di un anno, passando quindi dall’attuale 2028 al 2029. Contestualmente sarebbe rivisto al rialzo anche lo stipendio dell’olandese che al momento percepisce 1,7 milioni di euro a stagione.

Si tratterà ora di entrare nei dettagli delle cifre, anche se si parte già da una buona base: la volontà di entrambe le parti di trovare un accordo e andare avanti insieme. Il 24enne, infatti, è contento della sua esperienza al Milan e, al momento, è desideroso di continuare la sua avventura in rossonero.